Лукашенко: Россия нуждается в наших товарах – от сельского хозяйства до микроэлектроники

Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на встрече в Кремле с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам нашего Президента, это, пожалуй, главный вывод, который можно сделать в свете союзных отношений. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло. Это признали даже те, кто вводил ограничения против наших стран.

Встречи лидеров Беларуси и России проходят регулярно. Это всегда хорошая возможность сверить часы. Тем более сегодня, когда союзная интеграция заметно ускорилась и продолжает набирать темп. Необходимость выходить на высокие скорости диктует само время. На это не раз обращали внимание и главы наших государств. В условиях экономического давления важно правильно и вовремя расставлять акценты, а также по максимуму использовать открывающиеся перспективы. И у нас это получается. Как отметил Александр Лукашенко, Союзное государство – уникальное интеграционное объединение, которое сегодня успешно развивается. Беларусь и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир и вполне могут быть образцом новых равноправных отношений. Нам действительно есть чем гордиться. В рамках Союзного государства успешно реализуются десятки общих программ, в том числе по созданию совместных предприятий. Перспективные кооперационные проекты становятся драйверами взаимного экономического роста. Обратимся к цифрам. Так, в первом полугодии 2024-го товарооборот Беларуси и России составил свыше 25 миллиардов долларов. Это на 6,4 % больше, чем за такой же период 2023 года. В основе нашего экспорта обрабатывающая промышленность: объемы поставок пищевой продукции выросли почти на 8,5 %, вычислительной – более чем на 13 %, электронной и оптической аппаратуры, транспортных средств и оборудования – на 5,3 %.

Причем, кооперационные связи страны развивают не только в традиционных сферах. Осваивают и новые. Например, авиастроение. Сейчас ведется работа по созданию белорусско-российского самолета. Всего же в Беларуси реализуется 133 инвестиционных проекта с российским участием. Из них уже больше половины дают экономический эффект, остальные активно набирают обороты. Общая сумма вложений – свыше 12,5 миллиарда долларов. Речь о таких сферах, как промышленность, строительство, сельское хозяйство, энергетика, туризм, информационные технологии, медицина и фармацевтика. Помимо двусторонней встречи Президентов, был и торжественный повод. Владимир Путин вручил Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда Российской Федерации. Белорусский лидер награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства, укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства. О встречных шагах, верном плече и крепком рукопожатии, которое объединяет народы и страны – наш политический обозреватель Алена Сырова.

Москва. Кремль. День третий. Александр Лукашенко остался после саммита СНГ по поводам. Сразу двум.

Никак вы не можете от нас избавиться.

Во-первых, двусторонние переговоры с ближайшим союзником. Главы Беларуси и России в таком формате последний раз общались в июле на Валааме. Но сам формат не так важен, как важно содержание и эффект от взаимодействия – так ответит на витающий в воздухе вопрос Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить глобального характера вопросы, горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже, – что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. И внутреннее обсуждали, и откровенный был разговор без всяких там обиняков. Вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. Вчера мы вопросы глобальные и регионального характера обсуждали, и также было единодушие во многом. Лукашенко рассказал, какие вопросы чаще всего обсуждает с Путиным.

Угроза нашей безопасности подтолкнула Беларусь и Россию к более тесному взаимодействию друг с другом. Стало понятно, как ценно, когда твой союзник многое умеет. Импортозамещение в действии. И в промышленности, и микро-, макроэлектронике, даже в авиастроении. Беларусь с советских времен считалась сборочным цехом – сегодня он оказался критически нужным. Даже самому сильному государству.

Владимир Путин, Президент России:

Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, работаем вместе в области сельского хозяйства. Теперь, в последние год-полтора, занимаемся активно микроэлектроникой. Путин: объем товарооборота с Беларусью составил 46,5 млрд долларов.