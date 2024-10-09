Лукашенко: Россия нуждается в наших товарах – от сельского хозяйства до микроэлектроники
Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на встрече в Кремле с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам нашего Президента, это, пожалуй, главный вывод, который можно сделать в свете союзных отношений. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло. Это признали даже те, кто вводил ограничения против наших стран.
Встречи лидеров Беларуси и России проходят регулярно. Это всегда хорошая возможность сверить часы. Тем более сегодня, когда союзная интеграция заметно ускорилась и продолжает набирать темп. Необходимость выходить на высокие скорости диктует само время. На это не раз обращали внимание и главы наших государств. В условиях экономического давления важно правильно и вовремя расставлять акценты, а также по максимуму использовать открывающиеся перспективы.
И у нас это получается. Как отметил Александр Лукашенко, Союзное государство – уникальное интеграционное объединение, которое сегодня успешно развивается. Беларусь и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир и вполне могут быть образцом новых равноправных отношений. Нам действительно есть чем гордиться. В рамках Союзного государства успешно реализуются десятки общих программ, в том числе по созданию совместных предприятий. Перспективные кооперационные проекты становятся драйверами взаимного экономического роста.
Обратимся к цифрам. Так, в первом полугодии 2024-го товарооборот Беларуси и России составил свыше 25 миллиардов долларов. Это на 6,4 % больше, чем за такой же период 2023 года. В основе нашего экспорта обрабатывающая промышленность: объемы поставок пищевой продукции выросли почти на 8,5 %, вычислительной – более чем на 13 %, электронной и оптической аппаратуры, транспортных средств и оборудования – на 5,3 %.
Причем, кооперационные связи страны развивают не только в традиционных сферах. Осваивают и новые. Например, авиастроение. Сейчас ведется работа по созданию белорусско-российского самолета. Всего же в Беларуси реализуется 133 инвестиционных проекта с российским участием. Из них уже больше половины дают экономический эффект, остальные активно набирают обороты. Общая сумма вложений – свыше 12,5 миллиарда долларов. Речь о таких сферах, как промышленность, строительство, сельское хозяйство, энергетика, туризм, информационные технологии, медицина и фармацевтика.
Помимо двусторонней встречи Президентов, был и торжественный повод. Владимир Путин вручил Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда Российской Федерации. Белорусский лидер награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства, укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.
О встречных шагах, верном плече и крепком рукопожатии, которое объединяет народы и страны – наш политический обозреватель Алена Сырова.
Москва. Кремль. День третий. Александр Лукашенко остался после саммита СНГ по поводам. Сразу двум.
Никак вы не можете от нас избавиться.
Во-первых, двусторонние переговоры с ближайшим союзником. Главы Беларуси и России в таком формате последний раз общались в июле на Валааме. Но сам формат не так важен, как важно содержание и эффект от взаимодействия – так ответит на витающий в воздухе вопрос Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить глобального характера вопросы, горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже, – что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. И внутреннее обсуждали, и откровенный был разговор без всяких там обиняков. Вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. Вчера мы вопросы глобальные и регионального характера обсуждали, и также было единодушие во многом.
Лукашенко рассказал, какие вопросы чаще всего обсуждает с Путиным.
Угроза нашей безопасности подтолкнула Беларусь и Россию к более тесному взаимодействию друг с другом. Стало понятно, как ценно, когда твой союзник многое умеет. Импортозамещение в действии. И в промышленности, и микро-, макроэлектронике, даже в авиастроении. Беларусь с советских времен считалась сборочным цехом – сегодня он оказался критически нужным. Даже самому сильному государству.
Владимир Путин, Президент России:
Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, работаем вместе в области сельского хозяйства. Теперь, в последние год-полтора, занимаемся активно микроэлектроникой.
Путин: объем товарооборота с Беларусью составил 46,5 млрд долларов.
Александр Лукашенко:
Самый главный вывод, как я полагаю, думаю, Вы согласитесь: Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, в финансах. Не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нам нет необходимости даже констатировать этот факт. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим, от сельского хозяйства до микроэлектроники, вы правильно об этом сказали. Мы с вами два года назад, еще до этого конфликта, договорились об усилении кооперации по многим вопросам на перспективу, то, что мы сегодня делаем.
Путин наградил Президента Беларуси орденом Святого апостола Андрея Первозванного – реакция Лукашенко.