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Путин: объём товарооборота с Беларусью составил 46,5 млрд долларов

09 октября 2024 13:22
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Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже признали и те, кто вводил ограничения против наших стран, отметил глава государства. Тактика оказалась провальной во многом потому, что Беларусь сохранила и развила компетенции советских времен. Сегодня отечественные товары (от сельского хозяйства до микроэлектроники) востребованы в России. И наоборот, у нас пользуется спросом российская продукция – наши экономики взаимодополняемы. Об этом свидетельствует и цифра товарооборота.

Путин: объём товарооборота с Беларусью составил 46,5 млрд долларов-2

Владимир Путин, Президент России:
Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами. По нашей статистике, объем товарооборота 46,5 миллиарда долларов – это 4,2 триллиона рублей. По белорусской статистике это чуть больше. Что касается инвестиций, то 4,5 миллиарда долларов, тоже мы занимаем первое место по объему прямых инвестиций в белорусскую экономику.

# Союзное государство # Беларусь-Россия # Владимир Путин # Александр Лукашенко

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