Путин: объём товарооборота с Беларусью составил 46,5 млрд долларов

Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже признали и те, кто вводил ограничения против наших стран, отметил глава государства. Тактика оказалась провальной во многом потому, что Беларусь сохранила и развила компетенции советских времен. Сегодня отечественные товары (от сельского хозяйства до микроэлектроники) востребованы в России. И наоборот, у нас пользуется спросом российская продукция – наши экономики взаимодополняемы. Об этом свидетельствует и цифра товарооборота.