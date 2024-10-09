Лукашенко: Западу не удалось удушить Беларусь и Россию

Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, – не получилось. Они уже сами это признают. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 9 октября, во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.



Главы государств в российской столице обсуждают вопросы российско-белорусских отношений. Главными темами станут интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие двусторонних отношений и стратегическое сотрудничество, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Что касается наших отношений, самый главный вывод, как я полагаю, – Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, – не получилось. Они уже сами это признают», – сказал на переговорах Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что 7 и 8 октября на саммите СНГ в Москве уже обсуждались вопросы глобального характера, где речь шла и о горячих точках на нашей планете: «Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже – что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. И внутренние вопросы обсуждали, и откровенный был разговор без всяких обиняков».

«Вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. Вчера мы глобальные вопросы, и регионального характера, обсуждали. Также было единодушие во многом», – добавил Александр Лукашенко.