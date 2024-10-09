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Лукашенко рассказал, какие вопросы чаще всего обсуждает с Путиным

09 октября 2024 13:34
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Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжая тему интеграции в рамках Союзного государства, Беларусь и Россия развивают именно кооперационные связи. И не только в традиционных сферах, осваиваем новые. Например, авиастроение. Напомним, белорусские предприятия не только производят комплектующие для российской авиационной техники, ведется и работа по созданию белорусско-российского самолета. Предполагаемые сроки выпуска – 2026 год.

Лукашенко рассказал, какие вопросы чаще всего обсуждает с Путиным-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с вами два года назад, еще до этого конфликта, договорились об усилении кооперации по многим вопросам на перспективу, то, что мы сегодня делаем. Но вы правильно сказали: мир бешеными темпами меняется, появляются новые угрозы, новые возможности для нас. Естественно, появляются вопросы, которые надо решать. И сколько бы мы с вами ни встречались (как журналисты говорят: вот, личная встреча), всегда половина наших разговоров – это внутренние дела, благосостояние белорусов, россиян и вопросы безопасности. Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов – два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами, да и надо поставить точки над «и» в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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