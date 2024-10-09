Лукашенко рассказал, какие вопросы чаще всего обсуждает с Путиным

Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжая тему интеграции в рамках Союзного государства, Беларусь и Россия развивают именно кооперационные связи. И не только в традиционных сферах, осваиваем новые. Например, авиастроение. Напомним, белорусские предприятия не только производят комплектующие для российской авиационной техники, ведется и работа по созданию белорусско-российского самолета. Предполагаемые сроки выпуска – 2026 год.