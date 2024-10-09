Путин наградил Президента Беларуси орденом Святого апостола Андрея Первозванного – реакция Лукашенко

Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 октября в повестке не только двусторонняя встреча, но также торжественный повод. Владимир Путин вручил белорусскому лидеру высшую государственную награду Российской Федерации – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Им награждаются не только видные российские деятели, но также зарубежные представители – за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества.

Владимир Путин, Президент России:

Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства. В основе этих отношений лежат незыблемые принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга и, конечно же, общая история, общие нравственные, духовные ценности, крепкие семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами. Именно на такой прочной основе, на таком прочном фундаменте Россия и Беларусь строят Союзное государство, в рамках которого надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, создано единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство. Вы, уважаемый Александр Григорьевич, стояли у истоков создания Союзного государства и вносите весомый вклад в его укрепление и развитие.

– Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награжден Лукашенко Александр Григорьевич, Президент Республики Беларусь, председатель Высшего государственного совета Союзного государства. Посмотрите, как проходило награждение в видео.