Путин наградил Президента Беларуси орденом Святого апостола Андрея Первозванного – реакция Лукашенко
Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 октября в повестке не только двусторонняя встреча, но также торжественный повод. Владимир Путин вручил белорусскому лидеру высшую государственную награду Российской Федерации – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Им награждаются не только видные российские деятели, но также зарубежные представители – за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества.
Владимир Путин, Президент России:
Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства.
В основе этих отношений лежат незыблемые принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга и, конечно же, общая история, общие нравственные, духовные ценности, крепкие семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами.
Именно на такой прочной основе, на таком прочном фундаменте Россия и Беларусь строят Союзное государство, в рамках которого надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, создано единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство.
Вы, уважаемый Александр Григорьевич, стояли у истоков создания Союзного государства и вносите весомый вклад в его укрепление и развитие.
– Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награжден Лукашенко Александр Григорьевич, Президент Республики Беларусь, председатель Высшего государственного совета Союзного государства.
Посмотрите, как проходило награждение в видео.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. И союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы. Альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет. При этом Союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений.
Отвечая на запрос белорусского народа, думаю, и российского в том числе, мы создали и не потеряли, не потеряли наше общее Отечество, на котором волею судеб существуют два государства, которые действительно могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств.