Глава государства с рабочей поездкой прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни здесь пройдет Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Мероприятие проводят под эгидой ООН, среди участников порядка 70 тысяч человек. Белорусскую делегацию возглавляет президент. Масштабная конференция будет проходить спустя почти восемь лет после заключения Парижского соглашения, итоги которого необходимо подвести уже в 2023 году. Как следует из докладов ООН, мир не достиг поставленных целей. Однако есть надежда, что мировые лидеры создадут на саммите дорожную карту для ускорения действий по борьбе с климатическими изменениями. В каких условиях пройдет конференция и какие двусторонние встречи ожидаются в дни саммита – продолжит Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Саммит ООН по климату в Дубае стартует завтра, 30 ноября, и пройдет в течение 12 дней. Это одно из самых обстоятельных мероприятий по климатической повестке. Вопрос экологии сегодня стоит остро. По данным ВОЗ, смертность из-за жары людей в возрасте старше 65 лет выросла на 70 % за последние 20 лет. Также изменение климата приводит к вспышкам инфекционных заболеваний. Есть и ряд других масштабных потрясений: например, неуправляемый всплеск миграции, рост нестабильности в целом и подрыв безопасности в ключевых регионах. Конференцию ООН в Дубае уже называют самой крупной в истории: сюда съедутся мировые лидеры, главы профильных министерств и другие официальные лица – по предварительным подсчетам около 70 тысяч делегатов.

Белорусскую делегацию на конференции возглавит президент. Александр Лукашенко уже прибыл в ОАЭ. Выступление главы государства запланировано на второй день саммита – 1 декабря. Будут озвучены подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов экологической безопасности. Отмечу, в 2015 году около 200 стран приняли Парижское соглашение, призывающее весь мир участвовать в борьбе с климатическими изменениями. Серьезные обязательства взяла на себя и наша страна: до 2030 года Беларусь обязалась сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 28 % от уровня 1990 года.

Важное место в «зеленой повестке» занимает БелАЭС: по оценке экспертов, атомная энергия позволит Беларуси сокращать выбросы диоксида углерода примерно на 7 миллионов тонн в год. С учетом этого, в 2021 году правительство утвердило новые планы: к 2030-му мы намерены сократить выбросы на 35 % вместо 28-ми. Показатели достижимые. Тем не менее дальнейший прогресс замедляет в том числе санкционная политика отдельных стран. А в вопросах безопасности планеты должно быть единство. Отмечу, в ближайшие пять лет Всемирная метеорологическая организация прогнозирует рост глобальных температур до рекордных уровней.

В рамках рабочей поездки Александра Лукашенко также запланирован ряд двусторонних встреч – особое внимание африканскому вектору. Как подчеркнул президент Беларуси, это дальняя дуга нашего сотрудничества, но с рядом стран у нас близкие отношения. Партнерство взаимовыгодное, основано на уважении. Лукашенко: кто вор, жулик, проходимец, будем публично называть фамилии и их творения! Подробности.

Полина Королева:

До последнего времени Африке традиционно отводилась роль сырьевого придатка Запада. Ее цинично использовали как уязвимую территорию при переделе ресурсов в мирохозяйственной системе. Но Александр Лукашенко всегда видел перспективы в развитии сотрудничества с данным регионом. С учетом трансформации международных отношений, ситуация круто изменилась. Сегодня Африка – это 25 % голосов в ООН. И если бы континент была одним государством, то по ВВП он бы стал четвертым в мире после Китая, США и Индии. Конечно, экономическая мощность отдельных стран региона пока невелика, но в ближайшие 30-50 лет эксперты предсказывают стабильный рост, создание новых отраслей и направлений. Сегодня Беларусь готова помогать Африке отстаивать свою независимость, в том числе через обретение технологического суверенитета. На полях предстоящей конференции Александр Лукашенко планирует пообщаться с президентом Экваториальной Гвинеи. Через эту страну, а также Зимбабве есть возможность развивать сотрудничество с другими государствами региона. Продолжается работа по созданию хаба в Африке для торговли своей продукцией. Президент анонсировал ряд международных переговоров и встреч.

Также состоится диалог с представителями ОАЭ. По итогам 2021 года товарооборот между странами составил около 80 миллионов долларов, большая часть пришлась на белорусский экспорт. Неоднократное посещение Александром Лукашенко Объединенных Арабских Эмиратов говорит о том, что двустороннее взаимодействие развивается поступательно. ОАЭ обладает полезными ископаемыми, в первую очередь нефтью. Однако в преддверии климатической конференции ООН именно черное золото стало поводом для недовольства. Многих возмутило назначение главой конференции Султана аль-Джабера, который возглавляет в ОАЭ крупнейшую государственную нефтегазовую компанию.

Джон Гэмбрелл, глава отдела новостей Associated Press:

Ключевой тезис критики в адрес Эмиратов, принимающих COP28, – в том, что эта страна является крупным производителем нефти. Сегодня там добывают около 4 миллионов баррелей сырой нефти в день. Это сырье затем поступает на мировой рынок, сжигается, что вызывает выбросы, которые способствуют изменению климата. Полина Королева:

Тем не менее команда организаторов конференции отвергла любые намеки на конфликт интересов.