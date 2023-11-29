На саммите в Дубае Лукашенко проведёт ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами

Александр Лукашенко с рабочим визитом направился в Объединенные Арабские Эмираты. В ближайшие дни в Дубае состоится Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Глава государства возглавит делегацию нашей страны: будут озвучены подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч Александра Лукашенко с зарубежными лидерами, в частности, африканскими.

Их президент анонсировал в начале недели. Отметив, что африканские государства – это дальняя дуга нашего сотрудничества, однако это не означает, что это дальние страны. Со многими мы имеем хорошие отношения, в том числе торгово-экономические. Прежде всего, речь о Зимбабве и Экваториальной Гвинее. Через эти страны мы можем развивать сотрудничество и с другими государствами континента. Оказать поддержку и помощь соседям по части технологий Александра Лукашенко просил президент Экваториальной Гвинеи. С ним наш президент также планирует пообщаться в рамках саммита в ОАЭ. Еще одна африканская страна, которая заинтересована в активном сотрудничестве с Беларусью, – Мозамбик.