Головченко проведёт переговоры с Мишустиным в формате один на один в Москве

Большая правительственная делегация направится сегодня, 29 ноября, в Россию. В Москве пройдет заседание Совета министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в мероприятии примет премьер-министр Беларуси. Запланированы переговоры Романа Головченко с его российским коллегой Михаилом Мишустиным в формате один на один. Как рассказали в Посольстве Беларуси в России, во время союзного Совмина речь пойдет, в частности, о реальной промкооперации, реализации единой промышленной политики, статусе товара Союзного государства.

Напомним, за девять месяцев 2023 года товарооборот между Беларусью и Россией составил 35,5 миллиарда долларов. Это почти на 11 % больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда взаимная торговля также била рекорды.