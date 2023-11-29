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Головченко проведёт переговоры с Мишустиным в формате один на один в Москве

29 ноября 2023 06:19
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Большая правительственная делегация направится сегодня, 29 ноября, в Россию. В Москве пройдет заседание Совета министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко проведёт переговоры с Мишустиным в формате один на один в Москве-1

Участие в мероприятии примет премьер-министр Беларуси. Запланированы переговоры Романа Головченко с его российским коллегой Михаилом Мишустиным в формате один на один. Как рассказали в Посольстве Беларуси в России, во время союзного Совмина речь пойдет, в частности, о реальной промкооперации, реализации единой промышленной политики, статусе товара Союзного государства.

Напомним, за девять месяцев 2023 года товарооборот между Беларусью и Россией составил 35,5 миллиарда долларов. Это почти на 11 % больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда взаимная торговля также била рекорды.

# Союзное государство # Фотофакт

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