Взаимодействие в ОДКБ: что показала ситуация в Ростове-на-Дону?

Ситуация в Ростове-на-Дону стала проверкой наших союзников по ОДКБ. Если Александр Лукашенко протянул руку помощи и принял участие в переговорах с Пригожиным, то президент Казахстана от ситуации устранился, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Было даже заявлено, что это внутреннее дело Москвы. Все это происходило в ситуации неопределенности, например, возможного введения военного положения в России. Но, как мы помним, во время аналогичной ситуации в Казахстане Лукашенко и Путин сами предложили помощь. Это означает наличие противоречий в ОДКБ, но белорусский президент об этом уже не раз говорил, в том числе и на последней встрече в Минске.

И наконец, в этой ситуации ярко проявили себя беглые белорусские деятели, которые три года назад выступали за мирные перемены. Синхронно с проведением Совета безопасности в Польше ими было заявлено, что «белорусы получили исторический шанс освободиться от России», и записали обращения к нашим силовикам. Их суть – поддержать военную интервенцию и не сопротивляться, если Польша введет в Беларусь войска. О таких планах Варшавы на неделе писала британская газета The Sunday Times. В статье говорилось, что несколько сотен боевиков, которые планируют принять участие в попытке вооруженного переворота в Беларуси, в настоящее время проходят боевую подготовку на территории Польши. Тренировки осуществляются в Познани. Такие «приветы» от западных соседей вызывают у Минска вполне понятные опасения. Хотя волнуются и простые поляки. Об этом заявил польский политолог Марек Галась. Он считает, что в случае вооруженного конфликта территория Польши превратится в безжизненную пустошь. А все к этому и идет.