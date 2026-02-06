Александра Саснович не смогла пробиться во второй раунд квалификации турнира в Дохе

Александра Саснович неудачно стартовала в квалификации турнира категории тысяча в Дохе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

6 февраля в поединке первого раунда отбора белоруска, занимающая 109-е место в мировом рейтинге, уступила представительнице Франции Варваре Грачевой, у которой 73-я позиция. Причем если исход первого сета предрешили нюансы и землячка сделала на один брейк меньше, то вторую партию наша спортсменка отдала без борьбы – 4:6; 0:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Соревнования в столице Катара стартуют в предстоящее воскресенье. Действующий победительницей является американка Аманда Анисимова.