Снежный марафон продолжается. Как регионы Беларуси справляются с очередным ударом зимы?

Самым снежным месяцем в Беларуси традиционно считается февраль. В нынешний – метель за метелью – и улицы снова под толстым слоем снега... Коммунальные службы работают практически без пауз. Причем после январских испытаний погодой такие условия не в новинку – техника и люди всегда на готове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как регионы справляются с очередным ударом зимы – смотрите в нашем сюжете.

Февраль уверенно подхватил эстафету января. И регионы снова накрыли метели. Чтобы не оказаться в снежном плену, на улицах неустанно работает мощная техника. В Витебске на расчистке с самого утра около 400 специализированных машин. Еще 900 человек трудятся вручную.

Снежный марафон в эти дни объединил областные города и небольшие поселки. Рекорды по высоте сугробов обновляют и Чашники. Найти выход из снежных лабиринтов горожанам помогают коммунальщики, которые работают в усиленном режиме – по 12-14 часов. Первоочередное – обеспечить подъезд к социальным объектам: больницам, школам, расчистить тротуары и остановки. С улиц райцентра уже вывезли более тысячи тонн снега.

Маргарита Казакова, мастер по благоустройству и озеленению предприятия «ЖКХ г. Чашники Чашникского района»:

Погода в этом году, конечно, преподносила своих сюрпризов. Мы стараемся, чистим. Всегда улицы у нас чистые. Ежедневно проводится посыпка соляно-песчаной смеси. За зимний период было израсходовано более 300 тонн.

В любую погоду должен быть обеспечен доступ и к памятным местам. Воспитанники клуба «Патриот» расчищают от снега мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Чтобы не повредить гранит, работают осторожно, используя мягкие щетки и пластиковые скребки.