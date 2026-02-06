В Омане завершились переговоры между Ираном и США

Без прорыва, но с возможностью продолжить диалог. В Маскате завершились прямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Эта встреча наглядно продемонстрировала: позиции Тегерана и Вашингтона по-прежнему остаются принципиально противоположными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам факт проведения переговоров оказался под вопросом еще до их начала. США настаивали на многостороннем формате и переносе консультаций в Стамбул, тогда как Иран добивался закрытой двусторонней встречи.

Уже этот спор стал отражением более глубоких разногласий и стремления Тегерана удержать повестку от внешнего давления. По данным СМИ, Вашингтон вновь требует полного отказа Ирана от переработки урана и ограничения ракетной программы. В ответ Тегеран подчеркивает: предмет обсуждения – исключительно ядерная сделка и полное снятие санкций, тогда как любые иные вопросы рассматриваются как «красные линии».