В Омане завершились переговоры между Ираном и США

Без прорыва, но с возможностью продолжить диалог. В Маскате завершились прямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Эта встреча наглядно продемонстрировала: позиции Тегерана и Вашингтона по-прежнему остаются принципиально противоположными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сам факт проведения переговоров оказался под вопросом еще до их начала. США настаивали на многостороннем формате и переносе консультаций в Стамбул, тогда как Иран добивался закрытой двусторонней встречи.
Уже этот спор стал отражением более глубоких разногласий и стремления Тегерана удержать повестку от внешнего давления. По данным СМИ, Вашингтон вновь требует полного отказа Ирана от переработки урана и ограничения ракетной программы. В ответ Тегеран подчеркивает: предмет обсуждения – исключительно ядерная сделка и полное снятие санкций, тогда как любые иные вопросы рассматриваются как «красные линии».
Алаэддин Боруджерди, член Комиссии национальной безопасности Консультативного собрания Ирана:
Наши красные линии ясны. Мы продолжим мирную ядерную деятельность в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Обогащение урана – это основное и законное право иранской нации. Мы признали исходя из религиозных убеждений и мнения верховного лидера, что не будем обладать ядерными бомбами, хоть и способны их создавать. Это наши собственные дела, и мы считаем США незваным гостем в регионе.
Переговоры в Маскате стали первой прямой встречей сторон после серьезного дипломатического разрыва. Он последовал за ударами США по иранским ядерным объектам летом 2025 года и массовыми протестами в Иране в январе, вызванными резким ростом цен и гиперинфляцией на фоне санкционного давления.
В Тегеране тогда прямо обвинили Вашингтон в попытке использовать внутреннюю нестабильность как инструмент смены власти и достижения стратегического превосходства без диалога. И хотя дипломатический канал вновь открыт, США параллельно продолжают наращивать военное присутствие в регионе, что делает перспективы компромисса крайне неопределенными.