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Елфимов: канадцы давно неровно дышат к России и Беларуси – ненавидят даже больше американцев

26 июня 2023 08:08
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».  

Елфимов: канадцы давно неровно дышат к России и Беларуси – ненавидят даже больше американцев-1

Вадим Елфимов, политолог: 
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.  

Честно скажу, канадцы довольно давно, уже лет 50 как неровно дышат к России и Беларуси – ненавидят нас даже чуть больше, чем американцы. Корни этого процесса уходят в изначальную ненависть канадцев к самим янки. Для вас это новость? Вы не знали, что канадцы и американцы, уже будучи независимыми, воевали друг с другом? И что Канада, по сути, является оккупированной американцами страной, хоть и подчиняется формально английской короне. Что даже канадская денежная единица называется «долларом» и полностью зависит от своего старшего «зеленого» собрата, а Канада зажата американскими военными базами, то есть между Аляской и Мичиганом, как между молотом и наковальней. И что нет для канадцев большего счастья после победы над российской «красной машиной», как побить американскую сборную по хоккею!

Ну так вот, в сдавшейся англосаксам Канаде самой мощной диаспорой, мечтавшей о реванше и как минимум о независимости от коленопреклоненной Оттавы, были французы и их главный анклав – Квебек. И когда президент Франции де Голль, прибыв с официальным визитом в Канаду и обращаясь к многотысячной толпе, приветствовавшей его, призвал к оружию, точнее к освобождению Квебека, для чего ему не понадобилось переходить с французского языка, в Вашингтоне и англоязычном Торонто перепугались. Вот с того момента англосаксы и начали всячески додушивать французскую канадскую диаспору.

Украина и Канада: как российский самолет объединил эти страны – подробности здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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