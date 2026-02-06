Десятки человек погибли из-за теракта в мечети под Исламабадом

К новостям в мире. Более 30 человек погибли и свыше 170 ранены в результате теракта в шиитской мечети на окраине Исламабада. Взрыв прогремел сегодня во время молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из крупнейших больниц Исламабада объявлен режим ЧС. Медики борются за жизни тех, кто находится в критическом состоянии. По данным следствия, теракт устроил смертник. Он попытался прорваться внутрь, однако его остановила охрана. Тогда террорист открыл огонь и привел в действие взрывное устройство. Территорию вокруг мечети завалило обломками, под которыми, могут оставаться люди. Власти уверены, что главные подозреваемые – радикальные группировки. Они давно ведут войну против шиитов.