Сборная Запада Константина Волочко и Евгения Летова обыграла команду Востока в Кубке Вызова МХЛ

А наставник бобруйского клуба Евгений Летов стал ассистентом главного тренера. Сборная с белорусским представительством в составе продемонстрировала быстрый атакующий хоккей и уже в первом периоде обеспечила себе преимущество в 6 шайб. В дальнейшем соперники активизировались и начали проявлять себя на льду, сокращая отставание, но заработанного ранее задела хватило для комфортной победы с результатом 7:4. Волочко в этом противостоянии заработал ассист.

В Екатеринбурге стартовала Неделя звезд хоккея. В матче за Кубок Вызова встречались команды Восточной и Западной конференций МХЛ. Капитаном второй дружины был выбран защитник «Динамо-Шинника» Константин Волочко, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Константин Волочко, защитник:

В первом периоде все сделали. Потом команду встряхнули, и совсем другая игра началась. Еще один моментик свой реализовали. Интересная игра, результативная. Для болельщиков самое то.

А уже 7 и 8 февраля в Екатеринбурге пройдет Матч звезд с участием лучших игроков Континентальной хоккейной лиги. Мастер-шоу будет разбито на два дня. Завтра состоятся два полуфинальных матча, а также соревнования «Эффектный буллит», «Круг на скорость», «Конкурс капитанов». Во второй день пройдут решающие игры турнира, кроме того, участники определят лучших в «Силе броска», «Конкурсе вратарей» и «Хоккейном керлинге».

Среди белорусов на звездный уикенд отправились форвард «Автомобилиста» Роман Горбунов и нападающие минского «Динамо» Вадим Мороз и Виталий Пинчук. К слову, у «зубров» серьезное представительство, в борьбе канадский вратарь Зак Фукале и американский форвард Сэм Энас. Главный тренер столичного клуба Дмитрий Квартальнов в дуэте с Анваром Гатиятулиным из «Ак Барса» возглавят сборную звезд России.