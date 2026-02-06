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Белорусские футбольные клубы проводят товарищеские матчи

06 февраля 2026 20:16
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Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому сезону и проверяют свои силы в товарищеских матчах. Сегодня, 6 февраля, было сыграно два спарринга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футбольные клубы проводят товарищеские матчи-1

«Витебск» на домашнем поле принимал «Нафтан» и праздновал минимальную победу с результатом – 2:1. В составе победителей голы забивали Евгений Краснов и Александр Бурнос. У гостей отличился Дмитрий Латыхов. А в Гродно местный «Неман» встречался с борисовским БАТЭ. 

Правда в этом противостоянии обе дружины оставили свои ворота на замке и разошлись безголевым миром. Напомним, баталии в рамках национального первенства стартуют в марте – с 20-го по 22-е будет сыгран первый тур, а завершится розыгрыш 29 ноября. Всего за золотые награды Высшей лиги поспорят 16 команд, которые сыграют в два круга – дома и на выезде.

# Футбол # Спортивные соревнования

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