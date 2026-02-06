Белорусские футбольные клубы проводят товарищеские матчи

Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому сезону и проверяют свои силы в товарищеских матчах. Сегодня, 6 февраля, было сыграно два спарринга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» на домашнем поле принимал «Нафтан» и праздновал минимальную победу с результатом – 2:1. В составе победителей голы забивали Евгений Краснов и Александр Бурнос. У гостей отличился Дмитрий Латыхов. А в Гродно местный «Неман» встречался с борисовским БАТЭ.

Правда в этом противостоянии обе дружины оставили свои ворота на замке и разошлись безголевым миром. Напомним, баталии в рамках национального первенства стартуют в марте – с 20-го по 22-е будет сыгран первый тур, а завершится розыгрыш 29 ноября. Всего за золотые награды Высшей лиги поспорят 16 команд, которые сыграют в два круга – дома и на выезде.