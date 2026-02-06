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Гололёд парализовал авиационное и железнодорожное сообщение в Германии

06 февраля 2026 19:53
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Зима в очередной раз проверила на прочность немецкую инфраструктуру. Гололед и ледяной дождь парализовали столицу и северные регионы Германии. Главный аэропорт страны полностью остановил работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гололёд парализовал авиационное и железнодорожное сообщение в Германии-2

За последние сутки было отменено более 150 рейсов. Оператор заявил о невозможности безопасных взлетов и посадок. Причем авиа-коллапс затронул не только простых граждан, но и чиновников. Канцлер Германии Фридрих Мерц, а также министры культуры и сельского хозяйства едва смогли вылететь из командировок. Непогода повлияла и на наземный транспорт. Железнодорожное сообщение из Берлина в Ганновер нарушено, что фактически разорвало связь между восточной и западной Германией. 

# Германия # Погода # Гололед

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