Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Порой, оставаясь верным какой-либо очень ценной идее, человек способен оказать «медвежью услугу» даже самым светлым началам. Лишь потому, что транслирует точку зрения чересчур агрессивно, и по ассоциации со своим поведением начинает отталкивать от действительно добрых идей. Хотя будь он помягче в риторике, мог бы вдохновлять остальных и делиться. Пожалуй, из наиболее популярных тем – это жизнь в событийном контексте политики. Тем более при ее динамичности в наши дни. Хочешь не хочешь, но обстоятельства все равно погружают задуматься. Взять влияние тех же санкций: ну чем не возможный повод рассориться? Один философски готов потерпеть, считая, что трудность во благо, а другой предпочел бы иную политику со стороны коллективного Запада.

При трудностях в сфере нашей коммуникации разница мнений превращается в малую точку напряжения в обществе. Но когда этих точек много, они становятся поводом для вражды и смуты. Осложнения социальных контактов – это по-своему «детонатор» в любом сообществе. И одно из ключевых направлений работы ИПСО, если к слову. Исходя из тех же «взрывных» причин. «Наше поколение проходит сквозь испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир!», – подчеркнул глава государства во вторник. Отмечая, как ценно при этом беречь сплоченность и верность Отечеству.

Его слова прозвучали в адрес военных при вручении генеральских погон, но сама проблематика социальных контактов в той же степени значима и для всех «гражданских». Ведь сам механизм влияния тоже схож. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Размышляя на эти темы в контексте политики, Президент в очередной раз напомнил, насколько же ценно следить за словом. Ведь сплоченность большой или малой группы зачастую связана с эффективной коммуникацией между очень конкретными людьми.