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Кто больше подвержен паническим атакам – рассказала врач

10 октября 2025 18:25
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Страх – древний механизм выживания, созданный, чтобы спасать нас от опасности. Но иногда эта система дает сбой. В тот момент, когда угрозы нет, организм запускает реакцию тревоги. Этот внезапный приступ ужаса невозможно предугадать и еще труднее контролировать, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Что делать, если накрыла паническая атака – объяснили эксперты

Кто больше подвержен паническим атакам – рассказала врач-2

Наталья Баранчук, врач-психотерапевт Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии:
Паническая атака – это острый приступ тревоги внезапный, резкий. Он проявляется прежде всего соматическими проявлениями. То есть это может сопровождаться ощущением сердцебиения, головокружения, потемнением в глазах, болью в животе, чувством тошноты, ощущением потери сознания. Как земля из-под ног уходит, чувством пульса в ушах. На самом деле симптомов очень много. Я думаю, каждый из нас боялся в жизни. Вспомнить острые проявления страха – многие симптомы характерны для панической атаки.

Ученые спорят до сих пор: что же на самом деле запускает паническую атаку. Одни говорят о гормонах, другие – о генах, третьи – о психике. Но факт остается фактом – единой причины не существует. Это загадка XXI века, в которой переплетаются биология, химия мозга и особенности личности.

Кто больше подвержен паническим атакам – рассказала врач-4

Яна Котова, врач – гинеколог-эндокринолог:
Одна из причин, например, могут быть изменения со стороны щитовидной железы. Со стороны половых гормонов с различными интерпретациями, с повышением того же пролактина. С нарушением баланса эстрогенов, прогестерона тоже может быть. Важно не забывать, например, про те же состояния дефицита железа или витамина D, что тоже напрямую воздействует на мозг, уровень выработки серотонина. В этих состояниях дефицитарные женщины тоже имеют повышенную склонность к проявлению высокой тревоги и панической атаки.

Подробности в видео.

# Психология # Яна Котова # Здоровье

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