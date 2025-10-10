Кто больше подвержен паническим атакам – рассказала врач

Страх – древний механизм выживания, созданный, чтобы спасать нас от опасности. Но иногда эта система дает сбой. В тот момент, когда угрозы нет, организм запускает реакцию тревоги. Этот внезапный приступ ужаса невозможно предугадать и еще труднее контролировать, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Баранчук, врач-психотерапевт Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии:

Паническая атака – это острый приступ тревоги внезапный, резкий. Он проявляется прежде всего соматическими проявлениями. То есть это может сопровождаться ощущением сердцебиения, головокружения, потемнением в глазах, болью в животе, чувством тошноты, ощущением потери сознания. Как земля из-под ног уходит, чувством пульса в ушах. На самом деле симптомов очень много. Я думаю, каждый из нас боялся в жизни. Вспомнить острые проявления страха – многие симптомы характерны для панической атаки.

Ученые спорят до сих пор: что же на самом деле запускает паническую атаку. Одни говорят о гормонах, другие – о генах, третьи – о психике. Но факт остается фактом – единой причины не существует. Это загадка XXI века, в которой переплетаются биология, химия мозга и особенности личности.