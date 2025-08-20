Лукашенко: совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно построить процветающее будущее

В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран принимают последовательные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества. Ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность. Так охарактеризовал взаимодействие Беларуси и Ирана Александр Лукашенко. Переговоры лидеров завершились принятием совместного заявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнеры намерены углубить двусторонние отношения, в том числе в экономической плоскости. Как отметил Александр Лукашенко, темпы развития торговли показательны: за пять лет товарооборот увеличился в пять раз. С начала 2025 года приросли еще на треть. То есть фундамент есть, необходимо только ускориться. Иранский Президент согласился с белорусским коллегой: сегодня укрепление независимости, в том числе экономической, – единственная возможность противостоять санкционному давлению западных стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Признаемся откровенно, мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. Фундамент для масштабного рывка есть, и вы, господин Президент, правильно сказали: у нас предостаточно ресурсов, чтобы динамично развиваться.

Беларусь готова к реализации совместных проектов в области промышленной кооперации по созданию производств карьерной, тракторной и сельскохозяйственной техники. Здесь мы готовы с вами создавать совместные производства, совместные предприятия (при нормальных условиях) и локализовывать.

Активно работают наши регионы. Беларусь заинтересована в развитии действующих связей и расширении географии межрегионального взаимодействия. Уважаемые иранские друзья, наше сотрудничество – фундамент для стратегического партнерства, вклад в стабильность в этом неспокойном мире. Совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы, открыть новые горизонты и построить процветающее будущее для наших стран.