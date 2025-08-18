Украина никогда не будет в НАТО – о чём говорили Трамп, Зеленский и европолитики в Вашингтоне

В Вашингтоне произошло событие, которого ждало без преувеличения все мировое сообщество. Проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. Правда, последним пришлось прождать более двух часов, пока закончится встреча тет-а-тет американского президента и Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началась она с протокольной съемки и ответов на вопросы журналистов. Затем стороны приступили к переговорам. Однако еще до их начала Трамп сделал несколько заявлений. В частности о том, что Украина никогда не будет в НАТО. И что все стороны хотят скорейшего окончания конфликта. Но ни на один конкретный вопрос об условиях возможного мирного соглашения или гарантиях безопасности Украине Трамп и Зеленский, по сути, не ответили.

Закрытая часть двусторонних переговоров длилась недолго. Менее чем через час политики вышли из Овального кабинета к европейским лидерам. Вторая часть в расширенном составе прошла не в кабинете главы Белого дома, а в банкетном зале. Правда совместного заявления по итогам встречи не будет. Как стало известно, Трамп намерен обсудить с Зеленским и лидерами ЕС возможный обмен территориями. Пункт, который является очень болезненным для Киева.

Однако американский президент выразил уверенность, что они смогут с Зеленским договориться. По словам Трампа, они обсудили много вопросов. Он сообщил, что Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия «примет гарантии безопасности» для Украины, и это «один из пунктов, которые необходимо сейчас рассмотреть». Глава Белого дома назвал трехстороннюю встречу следующим шагом в урегулировании конфликта в Украине.