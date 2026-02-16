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Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга

16 февраля 2026 10:43
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Россия и Китай – жизненно необходимые для существования Беларуси страны. Об этом заявил Александр Лукашенко общаясь сегодня, 16 февраля, с госсекретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга-2

Главным поводом для этой встречи послужило предстоящее заседание Высшего Госсовета. Запланировано оно на 26 февраля. Об этом условились лидеры наших стран. Как всегда, вокруг этого мероприятия отдельные развивают конспирологические теории с единственной целью – взбудоражить общество. Так, стабильно качают нарратив о том, что кто-то хочет оторвать Беларусь от России. В очередной раз Александр Лукашенко прямо озвучивает нашу позицию. И что важно – ее с самого начала мы довели и до других партнеров.

Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот я записал, и сегодня обзор получил, в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать, скажу только одно – нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси. Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть, Беларусь.

Мы всегда были ориентированы на Россию. Там наши ресурсы, там наш рынок. Если об экономике, мы с вами экономисты, это прекрасно понимаем. У нас полное единство в этом плане, да и в политическом на злобу сегодня. Попытка у нас выстроить единое союзное пространство – это тоже исходит из наших вековых связей. Поэтому что тут говорить о каких-то силах, которые стремятся оторвать Беларусь от России.

Тем более, еще раз хочу напомнить, это очень важно. Один раз в нашей первой встрече с американской делегацией мы затронули вопрос о России. Я его затронул. И сразу попросил американцев на эту тему не рассуждать. Именно в таком плане сказал, что мы с Россией давно определились. Это прозвучало, все об этом знают, и мы вместе будем действовать. И не пытайтесь вбить между нами клин и как-то оторвать. На что американцы сказали: у нас даже такой темы не было в переговорах. Мы прекрасно понимаем, что такое Россия для Беларуси и Беларусь для России. Это честно было. Один раз вот я его поднял этот вопрос. Таким образом заявил, через запятую Китай. А Китай я очень просто объяснил. Я говорю, понимаю вашу позицию в отношении Китая. Но когда вы закрыли перед нами дверь, даже в окно не предложили влезть. Китайцы и россияне всегда держали свою дверь открытой. Мы что не так сделали? Мы что, против Америки как-то поступили? Нет. Все понятно. Вот наша позиция. Россия и Китай –  это жизненно необходимые для существования Беларуси государства.

Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга-6

Среди других обсуждаемых тем и участие нашей страны в Совете мира. Первое заседание объединения пройдет 19 февраля. Беларусь будет представлена на уровне министра иностранных дел, что тоже послужило поводом для построения конспирологических теорий.

Александр Лукашенко отметил: на президентском уровне наша страна тоже планирует участвовать. Потому что мы хотим мира. Прежде всего, там, где наша судьба – Украина. И там мы намерены занимать суверенную позицию.

# Александр Лукашенко # Международная политика # Беларусь-Россия # Россия

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