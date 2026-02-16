Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга

Россия и Китай – жизненно необходимые для существования Беларуси страны. Об этом заявил Александр Лукашенко общаясь сегодня, 16 февраля, с госсекретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия и Китай – жизненно необходимые для существования Беларуси страны. Об этом заявил Александр Лукашенко общаясь сегодня, 16 февраля, с госсекретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главным поводом для этой встречи послужило предстоящее заседание Высшего Госсовета. Запланировано оно на 26 февраля. Об этом условились лидеры наших стран. Как всегда, вокруг этого мероприятия отдельные развивают конспирологические теории с единственной целью – взбудоражить общество. Так, стабильно качают нарратив о том, что кто-то хочет оторвать Беларусь от России. В очередной раз Александр Лукашенко прямо озвучивает нашу позицию. И что важно – ее с самого начала мы довели и до других партнеров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот я записал, и сегодня обзор получил, в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать, скажу только одно – нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси. Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть, Беларусь.
Мы всегда были ориентированы на Россию. Там наши ресурсы, там наш рынок. Если об экономике, мы с вами экономисты, это прекрасно понимаем. У нас полное единство в этом плане, да и в политическом на злобу сегодня. Попытка у нас выстроить единое союзное пространство – это тоже исходит из наших вековых связей. Поэтому что тут говорить о каких-то силах, которые стремятся оторвать Беларусь от России.
Тем более, еще раз хочу напомнить, это очень важно. Один раз в нашей первой встрече с американской делегацией мы затронули вопрос о России. Я его затронул. И сразу попросил американцев на эту тему не рассуждать. Именно в таком плане сказал, что мы с Россией давно определились. Это прозвучало, все об этом знают, и мы вместе будем действовать. И не пытайтесь вбить между нами клин и как-то оторвать. На что американцы сказали: у нас даже такой темы не было в переговорах. Мы прекрасно понимаем, что такое Россия для Беларуси и Беларусь для России. Это честно было. Один раз вот я его поднял этот вопрос. Таким образом заявил, через запятую Китай. А Китай я очень просто объяснил. Я говорю, понимаю вашу позицию в отношении Китая. Но когда вы закрыли перед нами дверь, даже в окно не предложили влезть. Китайцы и россияне всегда держали свою дверь открытой. Мы что не так сделали? Мы что, против Америки как-то поступили? Нет. Все понятно. Вот наша позиция. Россия и Китай – это жизненно необходимые для существования Беларуси государства.
Среди других обсуждаемых тем и участие нашей страны в Совете мира. Первое заседание объединения пройдет 19 февраля. Беларусь будет представлена на уровне министра иностранных дел, что тоже послужило поводом для построения конспирологических теорий.
Александр Лукашенко отметил: на президентском уровне наша страна тоже планирует участвовать. Потому что мы хотим мира. Прежде всего, там, где наша судьба – Украина. И там мы намерены занимать суверенную позицию.