Лукашенко: у России в отношении Беларуси есть своя стратегия

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отреагировал на очередные фейки по оккупации Беларуси Россией, а также прокомментировал нападки и провокации в отношении двух стран на международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Риторика определенных западных сил прежняя. А масло в огонь как по команде подливают ангажированные медиа. Среди очередных информационных вбросов: у России есть стратегия по поглощению Беларуси. Президент разложил все по полочкам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: У нас есть своя стратегия? Есть. У России, ядерной крупной державы, есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия – жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100 %. Я не исключаю, что этот документ был. Это было три года назад. Когда мы подошли к формированию карт (ныне союзных программ, их 28). Когда мы к этому подходили, разные были точки зрения. Кто-то так говорил, кто-то эдак. Хотя и в этом документе, может быть, какие-то чиновники, группа людей, предлагали в Администрации Президента, каким путем будем идти с Беларусью. Мне тоже разные группы... И ты предлагал свои идеи – я их слышу. И многие наши ребята: и Шпаковский, и Гигин, депутаты наши. Разные были предложения. Вплоть до вхождения России в состав Беларуси. Помните, я говорил, когда мне: «Вот, надо, чтобы Беларусь вошла в состав России». Почему в состав России? Пусть Россия войдет в состав Беларуси. Помните, в 2019-2020 годах. Поэтому это все фигня. Еще раз говорю, возможно, было. Но не это главное. Где они были три года? Документ древний. Притом его никто не скрывал, наверное. Где они были? Почему не говорили раньше? А сейчас надо Беларусь встряхнуть, расшатать. В 2024 году у нас основной электоральный год. И выборы депутатов всех уровней, и ВНС, и плавно в 2025-м президентские выборы. Надо сейчас начинать раскачивать.

Эти же бывшие беглые, они там. Они им уже здесь не помогут. Надо новеньких подготовить. Трудновато, правда, с финансированием. Сейчас же мы за этим смотрим внимательно. Вот поэтому начали потихоньку расшатывать. А что для Жени Пустового и Екатерины страшнее? Что нас возьмут и куда-то внутрь впихнут. Вот они это начали, еще найдут какие-то темы. Вопрос в этом. И вы заметьте, эта тема одновременно, в один день, в один час пошла по всем блогерам, по всем сетям в интернете, на дождях, в снегопадах. Это о чем говорит? Команду дали. Нас в очередной раз хотят растащить, разорвать. Вот и возникла эта тема: впихнуть Беларусь в состав России. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна. Мы независимое суверенное государство. Будучи независимым и суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо? Так понимаем президент России эти проблемы, как и я. Вот последняя встреча. Мы обсуждали долго эти вопросы. Открою секрет, вчера мы вечером долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения – дай бог, чтобы всегда были такими.

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