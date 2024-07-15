Лукашенко на встрече с главой Чувашии: всё, о чём мы договоримся, свято будет исполняться

Чувашия для Беларуси – партнер новый, но перспективный. Встречу с главой этого российского региона сегодня, 15 июля, провел Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Беларуси и Чувашской Республики есть давние рабочие контракты, однако сегодня необходима активация взаимных отношений. Об этом свидетельствуют и показатели товарооборота: за 2023 год он составил чуть более 121 миллиона долларов. Явно такие цифры не раскрывают весь потенциал. О чем сегодня говорили во Дворце Независимости и о чем договорились? Репортаж Виктории Ходосок.

О тональности этой встречи можно судить уже по первому кадру в объективах телекамер. Это будет не просто деловая беседа, а открытый и дружественный разговор. И это несмотря на то, что в Беларусь Олег Николаев приехал впервые в качестве главы Чувашской Республики. Этот российский регион для нас – новый партнер. Потому судить о как таковой дружбе, глядя на цифры товарооборота (а он за прошлый год составил чуть более 121 миллиона долларов), все же будет неправильно. Но главное – задаться целью. А остальное – все решаемо. И сегодняшний ориентир – уже товарооборот в 2 раза больше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, Олег Алексеевич, чтобы вы понимали: все, о чем мы договоримся, свято будет исполняться. Поэтому если какие-то вопросы, которые мы должны прямо сейчас принять, решение, я с большим удовольствием. Если нет, побудете у нас, посмотрите производства, предприятия, переговорите с правительством и примете для себя соответствующее решение. Если нужно мне подключиться, вы напишите, оставьте мне записку или через посла передайте, я обязательно подключусь к решению тех или иных вопросов.

Основное место в экономике Чувашской Республики занимает промышленный сектор. А именно такие отрасли, как машиностроение, металлообработка, химическое производство. Беларуси не просто интересен наработанный опыт, мы настроены куда серьезнее: на расширение существующей кооперации и создание новых проектов. Активно сейчас этот российский регион занимается развитием своей инфраструктуры. В частности, большая часть парка общественного транспорта в Чебоксарах требует обновления. И в этом вопросе белорусы готовы помочь.

Александр Лукашенко:

Вы уже привыкли к тому, что по Чебоксарам ездят троллейбусы МАЗ, которые мы, кстати, собираем на уфимском заводе. Мы рады, что в этом году к контракту на почти сотню новых машин есть запрос дополнительно еще на 40 единиц. Знаю, что регион активно закупает белорусскую грузовую, сельскохозяйственную, коммунальную, дорожную, специальную технику. У нас есть что предложить вам, тем более модельный ряд постоянно обновляется. Посмотрите, если вам будет выгодно, мы готовы. Подробности. Перспективы есть и в сельскохозяйственной сфере. Здесь готовы договариваться не только насчет экспорта агротехники. Белорусские специалисты могут «под ключ» создавать в Чувашской Республике животноводческие комплексы. Опыт у Беларуси большой – от Венесуэлы до Сахалина.

Сегодня уже вряд ли кого-то удивит фраза, что в нынешних условиях зерно – новое мировое золото. И работа Белорусской национальной биотехнологической корпорации при таком раскладе в топе самых выгодных. Все же не каждая страна обладает биотехнологиям. О работе в этом направлении сегодня также шла речь на встрече.

Александр Лукашенко:

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация производит комбикорма и премиксы для всех направлений животноводства, в том числе рыбного производства. Качественный продукт. В четверку-пятерку мировых входим предприятий. Их немного в мире. Мы производим достаточно неплохие ветеринарные препараты, они всегда нужны будут как лекарства для людей. Пожалуйста. Олег Николаев – глава Чувашской Республики – приехал в Беларусь с большой командой специалистов – это более 70 человек: от чиновников до бизнесменов. Это наглядно говорит о том, что к совместной работе настрой действительно серьезный.

Олег Николаев, глава Чувашской Республики России:

Мы видим пока еще незадействованные компетенции в области проектирования, строительства, производства строительных материалов, которые есть в Беларуси, но пока еще не освоены в РФ. Очень перспективными видятся области здравоохранения и реабилитации. И здесь взаимное обогащение теми компетенциями, которые есть, являются важной составляющей их дальнейшего роста и наполнения нашего взаимодействия.

В развитие медицинской темы на встрече с нашим Президентом Олег Николаев озвучил предложение, которое весьма может заинтересовать белорусов. Помните чуть больше года назад громкое совещание по вопросам здравоохранения? Именно на нем Президент раскритиковал чиновников за то, что белорусы вынуждены долго ждать операции по замене суставов. Тогда же было и озвучено сколько таких белорусов. На тот момент 13,5 тысячи человек. До конца года эту проблему поручено было решить. Чувашия готова оказать белорусам помощь в вопросе замены суставов. Подробности.