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Чувашия готова оказать белорусам помощь в вопросе замены суставов

15 июля 2024 12:07
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Станкостроение, строительство и селекция. Это лишь малая часть направлений, в которых Беларусь и Чувашская область могут развивать сотрудничество. Вопросы усиления кооперации с целью нарастить товарооборот с этим российским регионом сегодня, 15 июля, обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Чувашской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чувашия готова оказать белорусам помощь в вопросе замены суставов-1

Участниками встречи стали руководители почти всех ведомств и министерств с белорусской стороны, что позволило на месте выработать договоренности. Руководитель Чувашии также выступил с дополнительными предложениями. Чебоксары готовы подставить Беларуси плечо в вопросе замены суставов.

Чувашия готова оказать белорусам помощь в вопросе замены суставов-4

Олег Николаев, глава Чувашской Республики России:
Хотел бы вас проинформировать, доложить, что в Чувашии действуют два федеральных центра. По микрохирургии глаза – первый центр, который Федоров Святослав организовал в Российской Федерации, и центр ортопедии и эндопротезирования. И по этому направлению коллеги высказали потребность, что для жителей Беларуси замена суставов актуальна. И мы здесь готовы, если необходимо, подставить плечо. Мы работаем с коллегами из Санкт-Петербурга. Сами разрабатываем суставы из отечественных материалов. И сейчас наши коллеги обсуждают возможные варианты взаимодействия. Если необходимо, до 300 человек мы готовы принять из Беларуси и оказать высокотехнологичную медицинскую помощь в Чувашской Республике по этим направлениям.

Отличительная черта белорусско-российских отношений – взаимовыгодность и конкретика. О чем договорились сегодня – расскажем в следующем выпуске.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко

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