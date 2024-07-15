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Правительственная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Венесуэле

15 июля 2024 06:39
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Усиление сотрудничества и кооперации с дружественными странами – наш актуальный ответ на вызовы времени и штормящих рынков. Правительственная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительственная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Венесуэле-1

До начала переговоров и встреч премьер-министр Роман Головченко посетил знаковые для каждого венесуэльца места. Одно из них – военно-исторический музей «4 февраля». В 1992-м из этого здания Уго Чавес руководил попыткой военного переворота против действующих тогда властей страны. Белорусская делегация почтила память верховного лидера Боливарианской революции, возложив цветы к его могиле.

Правительственная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Венесуэле-4

Также руководитель белорусского правительства посетил дом-музей Симона Боливара. Он посвящен жизни и наследию выдающегося военного и политического лидера, который сыграл ключевую роль в освобождении Латинской Америки от испанского колониального гнета. Здесь богатая коллекция экспонатов: личные вещи, мебель, одежда. Это не только историческое место, но и символ национальной гордости и свободы для венесуэльцев.

Правительственная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Венесуэле-7

– Приятно принимать вас в родном доме отца нашей нации и всегда рады видеть.
– Спасибо.

Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?

В Каракасе Роман Головченко проведет ряд встреч с высшими должностными лицами Венесуэлы. В повестке достижение практических результатов. План – не только реализовать все наработки, которые имеются и подготовлены, но и определить новые точки роста, призванные укрепить взаимодействие в ближайшее время.

# Беларусь-Венесуэла # Роман Головченко

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