Усиление сотрудничества и кооперации с дружественными странами – наш актуальный ответ на вызовы времени и штормящих рынков. Правительственная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До начала переговоров и встреч премьер-министр Роман Головченко посетил знаковые для каждого венесуэльца места. Одно из них – военно-исторический музей «4 февраля». В 1992-м из этого здания Уго Чавес руководил попыткой военного переворота против действующих тогда властей страны. Белорусская делегация почтила память верховного лидера Боливарианской революции, возложив цветы к его могиле.

Также руководитель белорусского правительства посетил дом-музей Симона Боливара. Он посвящен жизни и наследию выдающегося военного и политического лидера, который сыграл ключевую роль в освобождении Латинской Америки от испанского колониального гнета. Здесь богатая коллекция экспонатов: личные вещи, мебель, одежда. Это не только историческое место, но и символ национальной гордости и свободы для венесуэльцев.