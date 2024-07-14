Надежда Сасс, СТВ: Часто слышим, что Трамп нам выгоден, хотя с другой стороны его лозунг Make America great again и его возможное дальнейшее налаживание с Российской Федерацией будет не так проходить, в нежной и ласковой форме, как мы это себе представляем? Кто из кандидатов лучше для Союзного государства?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Конечно, я или вы, если речь идет о кандидатах. Потому что там выбирать не из чего. Я скептически отношусь к Трампу как к политику. То есть нам выгоден не Трамп. Нам выгодны традиционные ценности, к которым тяготеет часть его электората. Это те позиции, которые они разделяют и мы. Эти позиции могут служить при грамотно выстроенной политике точками сближения. Но сам Трамп в этом отношении – это те самые грабли, на которые я бы очень не советовал наступать второй раз. Потому что мы помним первую каденцию Трампа, помним две встречи, которые могли перевернуть мир, когда Трамп встречался с Владимиром Владимировичем лично. Это был Гамбург и Хельсинки. Более того, во время второй встречи они часто разговаривали тет-а-тет, с глазу на глаз. О куче всего договорились, и Трамп об этом заявлял, пока был в этих городах. Но затем, прилетев в Соединенные Штаты Америки, как только оказался на американской территории, что в первый раз, что во второй сразу же аннулировал все договоренности, которые были достигнуты. И в этом отношении давайте вспомним, как мы относились к Трампу на завершении его траектории. Там говорили все то же самое, что говорят сегодня про либералов и Байдена. Что кто угодно лучше, только не Трамп. Сейчас это все подзабылось.

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Трампу выгодно сейчас щипать Байдена, указывать на его ошибки. Потому что критикующий всегда прав, он поднимается над тем, кто их совершил. Раз Байден всячески поддерживает войну, Трамп его таким образом троллит, говоря о том, что война бы не началась. Неизвестно, началась бы она или нет, если бы на вторую каденцию пошел бы Трамп. Потому что его агрессивная политика и склонность к неким внешним эффектам вполне могли привести к тем же результатам, к которым привели и Байдена.