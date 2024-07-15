«Нам надо удваивать товарооборот». Президент встретился с главой Чувашской Республики

Станкостроение, строительство и селекция. Это лишь малая часть направлений, в которых Беларусь и Чувашская область могут развивать сотрудничество. Вопросы усиления кооперации с целью нарастить товарооборот с этим российским регионом сегодня, 15 июля, обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Чувашской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Николаев впервые в Беларуси. Судя по составу делегации с российской стороны (это порядка 70 человек), намерения по углублению сотрудничества крайне серьезные. Как заочно подчеркнул губернатор, Беларусь для региона – в приоритете по всем направлениям.