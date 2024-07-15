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«Нам надо удваивать товарооборот». Президент встретился с главой Чувашской Республики

15 июля 2024 10:30
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Станкостроение, строительство и селекция. Это лишь малая часть направлений, в которых Беларусь и Чувашская область могут развивать сотрудничество. Вопросы усиления кооперации с целью нарастить товарооборот с этим российским регионом сегодня, 15 июля, обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Чувашской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нам надо удваивать товарооборот». Президент встретился с главой Чувашской Республики-1

Олег Николаев впервые в Беларуси. Судя по составу делегации с российской стороны (это порядка 70 человек), намерения по углублению сотрудничества крайне серьезные. Как заочно подчеркнул губернатор, Беларусь для региона – в приоритете по всем направлениям.

«Нам надо удваивать товарооборот». Президент встретился с главой Чувашской Республики-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Республика пока партнер новый, но очень перспективный для Беларуси. В 2023 году товарооборот составил только 122 миллиона долларов, в 2022-м – примерно столько же. Думаю, после этого визита нам надо удваивать товарооборот между республиками.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко

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