Лукашенко о сотрудничестве с Чувашией: если нужно подставить плечо, можем это сделать

Станкостроение, строительство и селекция. Это лишь малая часть направлений, в которых Беларусь и Чувашская область могут развивать сотрудничество. Вопросы усиления кооперации с целью нарастить товарооборот с этим российским регионом сегодня, 15 июля, обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Чувашской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективные проекты возможны в первую очередь в промышленности. Чувашский регион входит в десятку лучших в России. А по ряду показателей обрабатывающего сектора является лидером. Примечательно, что в данной сфере у нас есть давние рабочие контакты.

Так, отечественный производитель поставляет комплектующие и двигатели на сборочные конвейеры Чувашского тракторного завода. Также реализуется выпуск специализированных шасси для местного завода автомобилей. Что касается драйверов роста, Александр Лукашенко обратил внимание на станкостроение. Беларусь сохранила отрасль с советского времени и сегодня может сделать все, в чем нуждается Россия. Это предложение актуально для всех сфер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В программе визита запланировано посещение наших знаменитых предприятий (МАЗ, МТЗ, «Белкоммунмаш», «Амкодор»), где вы сможете протестировать самые последние разработки. Можете не только посмотреть, но и заказать себе необходимую технику и узлы, комплектующие.

Агропромышленный комплекс. В Чувашии, как и в Беларуси, активно развивается сельское хозяйство, строятся животноводческие комплексы по выращиванию и крупного рогатого скота, и по откорму. Это наша тема. Мы очень серьезно в этом направлении продвинулись. И если у вас будет желание, чтобы мы построили подобный комплекс, с удовольствием это сделаем «под ключ». Белорусская национальная биотехнологическая корпорация производит комбикорма и премиксы для всех направлений животноводства, в том числе рыбного производства. Если нужно подставить плечо, чтобы наша компания поработала в России, в том числе у вас, в Чебоксарах, пожалуйста, мы можем это сделать.