Лукашенко о сотрудничестве с Чувашией: если нужно подставить плечо, можем это сделать
Станкостроение, строительство и селекция. Это лишь малая часть направлений, в которых Беларусь и Чувашская область могут развивать сотрудничество. Вопросы усиления кооперации с целью нарастить товарооборот с этим российским регионом сегодня, 15 июля, обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Чувашской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективные проекты возможны в первую очередь в промышленности. Чувашский регион входит в десятку лучших в России. А по ряду показателей обрабатывающего сектора является лидером. Примечательно, что в данной сфере у нас есть давние рабочие контакты.
Так, отечественный производитель поставляет комплектующие и двигатели на сборочные конвейеры Чувашского тракторного завода. Также реализуется выпуск специализированных шасси для местного завода автомобилей. Что касается драйверов роста, Александр Лукашенко обратил внимание на станкостроение. Беларусь сохранила отрасль с советского времени и сегодня может сделать все, в чем нуждается Россия. Это предложение актуально для всех сфер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В программе визита запланировано посещение наших знаменитых предприятий (МАЗ, МТЗ, «Белкоммунмаш», «Амкодор»), где вы сможете протестировать самые последние разработки. Можете не только посмотреть, но и заказать себе необходимую технику и узлы, комплектующие.
Агропромышленный комплекс. В Чувашии, как и в Беларуси, активно развивается сельское хозяйство, строятся животноводческие комплексы по выращиванию и крупного рогатого скота, и по откорму. Это наша тема. Мы очень серьезно в этом направлении продвинулись. И если у вас будет желание, чтобы мы построили подобный комплекс, с удовольствием это сделаем «под ключ». Белорусская национальная биотехнологическая корпорация производит комбикорма и премиксы для всех направлений животноводства, в том числе рыбного производства. Если нужно подставить плечо, чтобы наша компания поработала в России, в том числе у вас, в Чебоксарах, пожалуйста, мы можем это сделать.
Знаю, что белорусские ученые помогают вашим селекционерам выращивать картофель наших сортов. Вы правильно делаете, потому что мы после распада Союза все институты в Академии наук сохранили, в том числе институт картофелеводства. Это значит, что мы каждый год обновляем, осуществляем сортообмен нашего картофеля. Все новые сорта проходят апробацию в том числе у меня дома на небольших участках. Я забираю, академики говорят: «очень хороший». Должен сказать, что я ни разу не сказал, что они плохо работают и что плохой сорт вырастили. Поэтому вы правильно делаете, что опыт белорусов и наших ученых используете. Будет такая необходимость впредь – можете на нас рассчитывать.