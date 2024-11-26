Лукашенко: мы готовы покупать товары, которые производит Пакистан, особенно текстиль

Беларусь и Пакистан подписали дорожную карту развития всестороннего сотрудничества до 2027 года. Этот документ – важнейший итог переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом мы готовы быть полезны Пакистану всем, что им необходимо для дальнейшего развития. Пусть мы и меньше, но это давно уже не главный показатель успешности, да и гигантомания не белорусская черта.