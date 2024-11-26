Лукашенко: мы готовы покупать товары, которые производит Пакистан, особенно текстиль
Беларусь и Пакистан подписали дорожную карту развития всестороннего сотрудничества до 2027 года. Этот документ – важнейший итог переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целом мы готовы быть полезны Пакистану всем, что им необходимо для дальнейшего развития. Пусть мы и меньше, но это давно уже не главный показатель успешности, да и гигантомания не белорусская черта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В современном мире не только крупные государства владеют великими технологиями. Эти технологии есть и у средних государств, небольших. Мы себя относим к ним. И Пакистану надо развивать отношения с такими государствами. Мы к этому готовы, мы можем немало сделать для Пакистана. Взаимно мы с удовольствием готовы покупать товары, которые производятся здесь. Особенно текстиль, о котором говорил премьер-министр, и многое другое.
Отдельно стоит остановиться на вопросе поставок товаров и грузов. На сегодня есть единственный путь – морской. Через порты Карачи и Санкт-Петербурга. Но это долго, должна быть альтернатива. Так, проработаны сразу два наземных варианта.
Алексей Ляхнович, министр транспорта Беларуси:
Подписали соглашение о международных автомобильных перевозках. Это соглашение дает возможность еще, кроме прочего, кроме моря, ехать автомобилем. Мы ждем эффект от этого соглашения, потому что море – мы переходим на юг Пакистана. А если автомобильным транспортом – на север. Кроме того, в текущем году присоединилась к меморандуму о взаимопонимании по развитию коридора Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан. И продолжение того меморандума – это соглашение.
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