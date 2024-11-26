«Вас будут качать». Лукашенко предостерёг руководство Пакистана

Дорожная карта развития всестороннего сотрудничества между Беларусью и Пакистаном до 2027 года принята в Исламабаде. Это стало итогом переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе переговоров были затронуты вопросы региональной и глобальной безопасности. Александр Лукашенко продолжил тему в присутствии журналистов, отметив, что нынешняя мировая обстановка непростая и выжить в современных реалиях смогут только те страны, которые едины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идет передел мира. Сильные, богатые страны схватились в этой железной схватке. Сегодня в мире более 50 войн и конфликтов. Идет жестокая борьба за лидерство сегодня, завтра и в будущем. Ваша страна, как гигантская страна (пятая по численности населения в мире), естественно, вовлечена в этот водоворот.

Позиция Пакистана на международной арене вам прекрасно знакома. Вы знаете, чего хочет Пакистан. Но то, чего вы хотите, не соответствует желаниям крупных стран, которые сегодня ведут борьбу за лидерство.

Вы знаете, что в Тихоокеанском регионе США, Англия, ваш сосед Индия, Австралия (возможно, подключатся Япония и Южная Корея) хотят создать некое «тихоокеанское НАТО». Пакистану, который хочет мирно развиваться, это, возможно, не интересно. Поэтому вас будут качать, у вас будут постоянно нагнетать обстановку.

И главное, что я хотел сказать, это уже населения касается: берегите свою страну. Сохраните – у вас будет место для жизни. Не сохраните – будет беда. Дружеский вам совет.