Лукашенко в Пакистане: с нашими технологиями вы можете сделать значительный шаг вперёд

Беларусь и Пакистан подписали дорожную карту развития всестороннего сотрудничества до 2027 года. Этот документ – важнейший итог переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машиностроение, сельское хозяйство – вот лишь некоторые из сфер взаимного интереса. Беларусь может быть полезна Пакистану своими технологиями. А крупнейший международный транспортный коридор с выходом к портам Индийского океана, вне всяких сомнений, для Минска и Исламабада станет серьезным драйвером роста. Не обошли стороной на встрече и международную повестку. На большинство вопросов такого формата у Беларуси и Пакистана единый взгляд. Вот и на сегодняшних переговорах лидеры призвали к немедленному прекращению огня в Ливане и секторе Газа, а также урегулированию конфликта в Украине. Из Исламабада передает Алена Сырова.

То, что визит Президента Беларуси, первый за 8 лет, проходит на фоне протестов в Исламабаде, не обсудил только ленивый. Впрочем, главе государства не привыкать работать в непростых обстоятельствах, так что наивно было полагать, что что-то изменится. Во-первых, Александр Лукашенко держит обещания – на саммите ШОС договорились о встрече с премьер-министром Шарифом. А во-вторых, последователен в следовании по намеченному пути, если тот соответствует интересам Беларуси. И 30-летние двусторонние соглашения с Пакистаном, крупнейшей страной Средней Азии, как раз тот случай.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Переговоры Президента Беларуси и премьер-министра Пакистана запланированы в «Пенджаб Хаус» – это официальная резиденция. Небольшая, но очень живописная. Готовить ко встрече ее начали за несколько часов. Флаги двух государств в различных видах, в том числе цветочное панно. И, внимание, небольшое хвойное деревце, которое символизирует крепкую дружбу двух государств, которая будет расти, как и это хвойное.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должно расти!

Абсолютно точно будет и по тому пути, который сегодня на ближайшие несколько лет наметили Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф. Обстоятельный диалог сначала состоялся в узком формате. А после – в расширенном. С участием глав ведомств с обеих сторон. Все они доложили о намерениях, все озвучили количество меморандумов, которые планируют подписать. От природы, промышленности до ГВПК. Состав говорит сам за себя. Равно как и тон, который был задан лидерами фактически с первых минут. Лукашенко: ни один министр не должен уехать из Пакистана без портфеля вопросов. Подробнее.