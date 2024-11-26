Беларусь организует в Пакистане два сборочных производства тракторной тематики – глава Минпрома

Беларусь и Пакистан подписали дорожную карту развития всестороннего сотрудничества до 2027 года. Этот документ – важнейший итог переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прекрасно помнит, как и в 2015-м, и в 2016-м совершал подобные визиты в Исламабад, тогда речь шла об интенсификации договоренностей. И вроде бы сделано немало за это время, но товарооборот в 50 миллионов долларов – это сверхскромно. Да, понятно, что далеко и трудно, но сейчас-то мы близко, как никогда. Лукашенко: ни один министр не должен уехать из Пакистана без портфеля вопросов.

Хотя Пакистан, действительно, становится все более привлекательным с туристической точки зрения. Страна самобытная и колоритная, старающаяся идти в ногу со временем. Отсюда интерес к электротранспорту, который в Беларуси производят, да и к новым возможностям обработки пахотных земель. В чем как раз-таки могут помочь белорусы.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

В наших планах организация двух сборочных производств тракторной тематики. Это будет модельный ряд до 60 лошадиных сил и сверх 100 лошадиных сил, которые крайне востребованы на рынке Пакистана. Потому что продовольственная безопасность на растущей по населению территории – это крайне важная задача. Мы готовы эту задачу выполнять. Кроме того, трактор – это просто средство, которое позволяет вести работы. Мы договорились идти дальше, глубже и шире. Мы предложили пакистанским партнерам организовать совместное предприятие по производству прицепных, навесных, сельскохозяйственных машин, которые в комплексе позволят выполнять весь спектр технологических работ.

– Уже продумывали, в каких городах они расположатся?

– Это текущая задача, мы определимся.