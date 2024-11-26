Пока Беларусь задает положительный тон в развитии международных отношений, коллективный Запад не только не сбавляет темп в североатлантическом регионе, но и уже планирует покорять новые территории. Теперь Вашингтон намеревается превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в масштабный военный плацдарм, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, и эти планы не новы.

И хотя Пентагон пока не делает поспешных заявлений, действия американского командования говорят совсем об обратном. Западным странам уже недостаточно конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке. В июле на саммите НАТО в Вашингтоне участники заявили о претензиях занимать главенствующую роль не только в Евроатлантике, но и на Востоке.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Данный регион имеет очень серьезные перспективы для развития. В данном регионе возможны военные конфликты. Есть проблемы у Пакистана с Индией, у Индии с Китаем. И все эти противоречия постоянно подогреваются. Я уже не говорю про Тайвань. Это вообще пороховая бочка, которая может взорваться в любой момент. И все эти противоречия будут использоваться. Использоваться для достижения собственных интересов.

Ярким примером продвижения американского влияния стал ближневосточный конфликт. Несмотря на все усилия посредников остановить боевые действия как в секторе Газа, так и на севере Ливана, Соединенные Штаты продолжают спонсировать Тель-Авив. Намедни мировые СМИ писали о возможном введении режима прекращения огня между ЦАХАЛ и «Хезболлой».

Но никакие уступки не остановили израильских военных. Авиация продолжает бомбардировку Бейрута, а войска на юге форсируют анклав. Несмотря на все попытки Вашингтона извлечь выгоду из военных столкновений, азиатские страны продолжают настаивать на мирном и дипломатическом решении любых конфликтов.