Новости по тегу #Алексей Ляхнович

Александр Лукашенко заявил о нашей стране как о партнере для Исламабада десятилетие назад, когда премьер-министром был Наваз Шариф, брат действующего лидера.
«Мы можем немало сделать для Пакистана», – считает Александр Лукашенко.
«Люди должны понимать, что мы торопимся и прежде всего строим, приводим в порядок и ведем ремонт на этих основных трассах. Каждый год. И будем это делать, потому что они приносят нам деньги».
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