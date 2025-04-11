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Новости по тегу #Алексей Ляхнович

Лукашенко – премьер-министру Пакистана: «Наши страны остались хорошими друзьями и надёжными партнёрами»
11 апреля 2025 17:10

Лукашенко – премьер-министру Пакистана: «Наши страны остались хорошими друзьями и надёжными партнёрами»

Лукашенко: мы готовы покупать товары, которые производит Пакистан, особенно текстиль
26 ноября 2024 17:35

Лукашенко: мы готовы покупать товары, которые производит Пакистан, особенно текстиль

Лукашенко: не будем трассы поддерживать в нормальном состоянии – к нам никто не поедет
21 октября 2024 13:50

Лукашенко: не будем трассы поддерживать в нормальном состоянии – к нам никто не поедет

Обещал не забыть о ремонте дорог. В Беларуси новый министр транспорта – кто он такой и чем будет заниматься?
28 июля 2023 18:23

Обещал не забыть о ремонте дорог. В Беларуси новый министр транспорта – кто он такой и чем будет заниматься?

Лукашенко: во всех обращениях на моё имя вопрос номер один – ЖКХ
28 июля 2023 10:47

Лукашенко: во всех обращениях на моё имя вопрос номер один – ЖКХ

Разрешения распределены эффективно. Что думают перевозчики и Минтранс о дозволах на въезд на территорию Польши
18 декабря 2019 18:39

Разрешения распределены эффективно. Что думают перевозчики и Минтранс о дозволах на въезд на территорию Польши

Минтранс о перевозках в Польшу: 96 % тех, кто получил разрешения – это малые предприятия
18 декабря 2019 12:27

Минтранс о перевозках в Польшу: 96 % тех, кто получил разрешения – это малые предприятия

На что идут средства от транспортного сбора и будет ли зарплата тысячу рублей?: жаркие дебаты не утихали 26 июня в Доме правительства
26 июня 2017 18:47

На что идут средства от транспортного сбора и будет ли зарплата тысячу рублей?: жаркие дебаты не утихали 26 июня в Доме правительства