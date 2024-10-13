Лукашенко: мы делаем это во имя мира! Основной посыл Президента на саммите СНГ!

Стихия накрыла нашу страну в июле. Ураган хорошо прошелся по Могилевской и Гомельской областям, выкорчевывая и ломая, буквально как спички, вековые деревья. Но за лес взялись всей страной. На неделе Президент показал пример, как надо восстанавливать природные богатства нашей страны. Все по силам, если держаться вместе. Этот принцип белорусы тиражируют не только в своей стране, но и несут в мир. На неделе в Москве состоялся неформальный саммит СНГ, где белорусский лидер призывал страны Содружества не сдаваться под натиском геополитического шторма, а держаться вместе, чтобы не оказаться оторванными от своих корней. Что может привести к фатальным последствиям. На саммите наш Президент выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе, то есть за возвращение Грузии, полноценное участие Молдовы и даже Украины, что в данный момент выглядит как несбыточная мечта, но Александр Лукашенко считает, что это просто вопрос времени. Вообще, по ощущениям, выступление белорусского лидера было ключевым на саммите еще и потому, что именно наш Президент представил совместное обращение в связи с 80-летием Великой Победы. Александр Лукашенко обратил особое внимание на сохранение памяти о войне и на противодействие героизации нацистов и их пособников в наше время. Глубоко символичен и орден, который Владимир Путин вручил белорусскому Президенту. Орден Святого апостола Андрея Первозванного – это высшая государственная награда России. Еще Петр Первый награждал им ближайших соратников, и в каком-то смысле наш Президент действительно «первозванный» – в далеком 1994 году он первым среди глав СНГ пошел на интеграцию с Россией, результаты которой мы видим сегодня. Итоги насыщенной командировки в Москву подвела наш политобозреватель Алена Сырова.

Еще накануне дня официального проведения саммита СНГ Москва застыла в почти праздничных пробках. Из Внуково один за одним следовал кортеж. Лидеры стран – участниц Содружества прилетели заранее, как потом оказалось, на неформальный саммит, сопряженный с ужином по случаю дня рождения Владимира Путина. Свой 72-й день рождения Президент России встречал в кругу руководителей исторически самых близких государств.

– Позвольте от лица Президента Российской Федерации приветствовать вас.

– Спасибо!

О чем говорили в тот вечер, доподлинно знают только его участники, но информацией делиться не спешили. – Раскройте, пожалуйста, тайну, как вчерашний ужин прошел. О чем говорили, помимо праздничной повестки?

– Хороший был ужин.

Но всегда ведь можно присмотреться к деталям. Первым в день официального начала саммита к месту проведения приехал Президент Азербайджана. У него были запланированы двусторонние переговоры с российским коллегой, где обсудили и совместные планы на будущее с небольшими поправками. Владимир Путин, Президент России:

Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы ждем вас в Баку в ноябре. Прошу прощения, извините. Ждем вас в Казани 23-24 октября на мероприятиях по линии БРИКС. В Баку, кстати, вероятно, тоже увидятся – там в ноябре пройдет климатический саммит – уже подтвердили свое участие на высшем уровне главы 70 государств. Нашего Президента настойчиво приглашают принять участие, и он вроде как приглашение принял.

Александр Лукашенко:

Раз Ильхам говорит, значит, будем.

Но прежде вопросы ближайшей перспективы, которые Александр Лукашенко обдумывал за привычным утренним ритуалом – колкой дров.

А вот его армянский коллега в ожидании аудиенции в Кремле за рулем велосипеда в одиночестве. Хотя это с какого ракурса посмотреть.

Армения в целом в рамках Содружества сейчас требует особого отношения. Все еще искрит по итогам разрешения конфликта в Нагорном Карабахе, и это сказывается на остальных решениях. Так, по итогам заседания глав министерств иностранных дел армянская сторона отказалась подписывать ряд документов. Так что вполне объяснимо, почему наш Президент главной задачей назвал именно эту. Александр Лукашенко:

Главное, давайте будем вместе! Вместе страны СНГ – это даже географически центр силы, с которым очень тяжело не считаться, все же образ СССР трудно забыть, а по одиночке, пусть даже самые большие, но все же части – это дрейфующие, и хорошо, если просто по рекам нестабильности, как Грузия и Молдова, а не по крови, как сейчас Украина, но это вопрос времени.

Александр Лукашенко:

Все, кто не оторвался от нашего Содружества, показывают приличные результаты. Не потеряли управление своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений. Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины в восстановлении нормальной жизни, в которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет, просто это вопрос времени. Поэтому давайте подумаем, как нам более эффективно использовать потенциал региональной интеграции.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Казалось бы, часы сверенные, все позиции ясны, можно приступать к работе в составе делегаций, но все же решили соблюсти протокол, и саммит СНГ начался со встречи в узком формате. Прозвучали официальные заявления и официальная позиция всех стран-участниц.

Более того, говорили не 15 минут для приличия, а несколько часов. И только потом перешли в Александровский зал, где их дожидались участники делегаций. Наш Президент говорил о базовых скрепах, без которых не будет ни политического, ни экономического прогресса, за которым мы сейчас так стремимся, охотно отдавая на самом деле важное. Лукашенко: Обращение отвечает интересам не только нашего Содружества, но и всего человечества. Читайте здесь.

К этой инициативе, общему заявлению присоединились все страны – участницы Содружества. В главном мы все же единомышленники, и это хорошая новость. А вот к заявлениям о «Принципах обеспечения безопасности в Евразии» и о «Недопустимости односторонних мер в международных отношениях» не присоединилась Армения, по всей видимости, считающая себя заговоренной. Никол Пашинян внимательно вчитывался в документы во время официальной церемонии подписания. Вероятно, боясь обмана. Но точно ли в этом кругу стоит проявлять такое повышенное недоверие? Любопытно, премьер Армении увлеченно беседовал с вроде как врагом Президентом Азербайджана, а в сторону Александра Лукашенко даже не смотрел. Не потому ли, что в последнее время слишком много у него за спиной наговорил? Вопрос без ответа. На третий день подробностей того, что происходило за закрытыми дверями, наконец дождались. Без сенсаций, к общей радости. Лукашенко: Россия нуждается в наших товарах – от сельского хозяйства до микроэлектроники. Подробности.

Двусторонние белорусско-российские отношения обсуждали уже постфактум. Что интересно, цифры товарооборота и объем инвестиций, которыми, похоже, очень гордится лично Президент Путин (раз всякий раз их публично озвучивает), называл в рублях. Путин: объем товарооборота с Беларусью составил 46,5 млрд долларов. Импортозамещение в действии, которое без Беларуси будет трудно достижимым, и это в Кремле тоже теперь уже публично признают.

Владимир Путин:

Еще с советских времен Беларусь называли сборочным цехом Советского Союза. Благодаря вашим усилиям эти преимущества в области экономики, промышленного производства за Беларусью сохранились. У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям.

Как бы там ни было, но вот этот хозяйский подход Александра Лукашенко как руководителя страны, как руководителя Союзного государства не позволил и не позволяет полностью разрушить ничего из общего прошлого, и это сегодня действительно ценность, достойная признания. Владимир Путин:

Согласно статуту этого ордена, им награждаются как видные российские государственные деятели, так и зарубежные лидеры за исключительные заслуги в деле укрепления связей с нашей страной. И вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды.

Интересно, что широкая общественность как должное это воспринимает. Мол, никуда Беларусь и Россия друг от друга не денутся… И как-то быстро забываются времена, когда молочные реки могли разрушить «дружбу», и не были бы сегодня так надежно прикрыты тылы друг друга. Вслушиваясь в эти слова и глядя на кадры с церемонии награждения нашего Президента орденом Андрея Первозванного в Андреевском зале Кремлевского дворца, волей-неволей вспоминается то, что наш Александр Лукашенко в последнее время очень часто дает совет.