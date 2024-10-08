Лукашенко: Обращение отвечает интересам не только нашего Содружества, но и всего человечества

СНГ должно быть крепким союзом сильных, экономически самодостаточных суверенных государств. Об этом на саммите Содружества в Москве заявил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко предложил подумать, как более эффективно использовать потенциал региональной интеграции. Лукашенко: на Западе продолжают борьбу с призраком – Советского Союза давно нет. Подробнее.

От саммита к саммиту звучат тезисы о равных условиях и уважении национальных интересов, равно как и о необходимости повышать международный статус СНГ. Но сделать это можно, только если само объединение едино. Прежде всего, ценностно. База, о которой часто забывают в погоне за экономическими показателями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стратегически важное – продвижение и даже культивирование системы ценностей нашего Содружества. Наших исторически сложившихся, а не навязанных или надуманных европейских или американских. Это то, что остается, когда на смену приходят новые поколения. СНГ создавалось политиками, знающими цену единства наций. Но в обозримом будущем в политику придет поколение, хорошо понимающее важность национального суверенитета и независимости. Смогут ли они сохранить наработанный нами опыт союзного строительства, зависит от нашей с вами работы сегодня в том числе с молодежью. Что мы должны им передать прежде всего? Во-первых, уникальный советский опыт движения народов к единой цели без ущемления национальных интересов. Этот образец консолидации разнообразных культур, религий, традиций во имя цели. Во-вторых, наши дети должны знать общие исторические достижения, такие как Великая Победа, трудовой подвиг послевоенного поколения, первый полет в космос и многие другие. В каждом успехе – совместный вклад наших народов. Эту историю мы просто обязаны передать из рук в руки тем, кто придет после нас.

И мало для этого просто писать книги, или агитировать самих себя. Важно искать ключик к молодому поколению и стимулировать быть ближе. Лучше народной дипломатии едва ли можно что-то придумать. Александр Лукашенко:

Надо сохранить уровень простого человеческого общения. Александр Лукашенко видит СНГ как союз сильных, экономически самодостаточных суверенных государств. Но это идеал, к которому можно дойти имея только общее видение. Созвучно оно и с мнением Президента России.

Владимир Путин, Президент России:

Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страны Содружества самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества. Дальше главы государств общались без телекамер.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Довольно продолжительные переговоры в узком формате – и некоторое время спустя из Андреевского зала прямо в Александровский, где все готово к переговорам в широком формате, куда более вместительный и более просторный. Здесь прозвучали главные заявления. Здесь снова говорили и об экономике, которая растет, несмотря на давление. И о политике, но больше о базе. Исторических скрепах, которые держат нас от того, чтобы рубить с плеча. Если только правду, которую нас настоятельно пытаются лишить. Нас, наследников победителей. И кому как не белорусам говорить, учитывая, что во время Великой Отечественной войны мы потеряли каждого третьего нашего соотечественника, о важности сохранения исторической памяти, справедливости и правды.

Александр Лукашенко:

Украсть память можно, правду украсть невозможно. Не будь героизма советского народа – не было бы тех государств и людей, которые делают все, чтобы дискредитировать подвиг советского народа и забрать нашу Великую Победу, которая нас так объединяет. Мы знаем, почему. Историческая правота наших народов является препятствием в реализации долгосрочных геополитических планов Запада, в которых нет места другим сильным державам. В ответ на эти действия в Конституцию Беларуси внесены положения о защите исторической правды и памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Приняты законы о недопущении реабилитации нацизма и о геноциде белорусского народа. К счастью, в понимании важности защиты подвига наших народов и нашей общей памяти мы абсолютно сегодня едины. Мы делаем это во имя мира. Во имя мира мы принимаем сегодняшнее Обращение. Оно в полной мере отвечает интересам не только нашего Содружества, но и всего человечества, которое как никогда находится на грани новой катастрофы. Убежден, что этот значимый политический шаг продемонстрирует правдивую оценку роли народов наших стран в победе над фашизмом, уважение к общему историческому прошлому и конструктивное отношение к совместному будущему.