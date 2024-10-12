Пустовой: равнодушных к союзу Беларуси и России нет! Одни готовы пойти за ним, другие хотят уничтожить

Польская плетка в прошлом. Сейчас только хардкор – ядерная дубина. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

«Марафон адзінства» для Беларуси и СНГ. И как орден Андрея Первозванного, самая высшая государственная награда России, связана с цивилизационным выбором? Почему не стоит трепетать перед ядерными учениями НАТО в Европе? И какая мертвая рука может задушить наши смыслы и будущее? Об этом прямо сейчас. Апостол Андрей Первозванный преодолел этот путь. Против течения по Днепру дошел до цели. Так звучит предание. Против течения – это как раз и про Лукашенко. Против течения западной экспансии. Против течения развратной оккупации смыслами и тенденциями. Такова реальность. О главном. Смыслах и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.