Пустовой: равнодушных к союзу Беларуси и России нет! Одни готовы пойти за ним, другие хотят уничтожить

Польская плетка в прошлом. Сейчас только хардкор – ядерная дубина. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польская плетка в прошлом. Сейчас только хардкор – ядерная дубина. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
«Марафон адзінства» для Беларуси и СНГ. И как орден Андрея Первозванного, самая высшая государственная награда России, связана с цивилизационным выбором? Почему не стоит трепетать перед ядерными учениями НАТО в Европе? И какая мертвая рука может задушить наши смыслы и будущее? Об этом прямо сейчас.
Апостол Андрей Первозванный преодолел этот путь. Против течения по Днепру дошел до цели. Так звучит предание. Против течения – это как раз и про Лукашенко. Против течения западной экспансии. Против течения развратной оккупации смыслами и тенденциями. Такова реальность.
О главном. Смыслах и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Еще не было такой борьбы за нормальные традиции, еще не было такого открытого противостояния между Западом и Востоком. Вашингтон спокойно бомбил народы и разрушал страны, Брюссель указывал места у стола или за столом восточного партнерства, разбрасывая требования, как нацисты в лагерях объедки для людей. Мы еще верили в новый мир демократических правителей, кричащих: «Боже, храни Америку». Мы еще боготворили их образ жизни, мы еще преклонялись перед их экономической моделью. А он уже стоял на страже нашей восточно-православной цивилизации. Чувствовал эту надвигающуюся силу темных смыслов. Стоял поругаемый медийными и политологическими лакеями западной цивилизации. Стоял до конца.
Как это делали советские пограничники Бреста, ратники полоцких дружин Грюнвальда, наши воины Чудского озера. Стоял один. Целое и самое сложно десятилетие. Защитник нашей восточно-славянской цивилизации. Потом появился друг и соратник. Теперь они вдвоем. Равнодушных к этому союзу нет. Одни готовы пойти за ним, другие присматриваются, третьи поддерживают, четвертые – хотят уничтожить его и их. Союз Минска и Москвы. Лукашенко и Путина. Вот вся современная геополитика. А остальное – детали и дипломатия приемлемого из возможного.
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