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Лукашенко поздравил нового Президента Эфиопии с избранием

09 октября 2024 20:03
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Беларусь заинтересована в существенном наращивании динамики взаимодействия по широкому спектру направлений с Эфиопией. Об этом заявил Александр Лукашенко, поздравляя Тайе Ацке-Селассие с избранием на пост Президента Эфиопии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил давние дружественные отношения Беларуси и Эфиопии и подчеркнул, что Минск рассчитывает на поддержку этой страны в вопросе присоединения к БРИКС.

Лукашенко поздравил нового Президента Эфиопии с избранием-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, что ваш многолетний дипломатический опыт послужит увеличению конструктивной роли Эфиопии в африканском регионе и решению проблем глобальной повестки дня. Минск и Аддис-Абебу издавна связывают традиционно дружественные отношения. Их история намного более продолжительная, чем 30 лет официальных дипломатических отношений, которые мы отмечаем в этом году. Считаю вашу страну нашим настоящим другом и опорой в Африке.

Александр Лукашенко пригласил своего коллегу посетить нашу страну с визитом, чтобы согласовать пути углубления взаимодействия Беларуси и Эфиопии и рассмотреть все актуальные темы.

# Александр Лукашенко # Международная политика

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