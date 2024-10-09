Лукашенко: белорусы никогда россиян не подводили и впредь никогда не подведут

Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на встрече в Кремле с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам нашего Президента, это, пожалуй, главный вывод, который можно сделать в свете союзных отношений. Экономически повлиять на Союзное государство не вышло. Это признали даже те, кто вводил ограничения против наших стран. Путин наградил Президента Беларуси орденом Святого апостола Андрея Первозванного – реакция Лукашенко.

В этот момент почему-то само собою всплыло в памяти то разное, что за последние годы бывало – продуктовые войны, спекуляции на интеграционных картах. Но сейчас, как когда-то пророчески сказал наш Президент, мы стали спиной к спине. И это, похоже, до Победы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и Ваши коллеги это хорошо знают. Беларусь – надежный союзник. Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего. Белорусы никогда россиян не подводили. Примите мои заверения: и впредь никогда не подведут. Так уж решено свыше, что и успехи, и сложности мы делим по-братски. Я как Президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовековых добрососедства и дружбы. Я желаю вам прежде всего, всем россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед. И нам с вами в том числе. Лукашенко: рассматриваю эту награду как признание заслуг всего белорусского народа.