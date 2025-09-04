Деньги надо уметь не только распределить, но и заработать – аналитик о финансовой грамотности

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алексей Бакун, финансовый аналитик:

Как у нас было, две тысячи на смаженку. Так эти две тысячи вы держали в руках. А сейчас – карта, которой расплачиваешься, и ты даже не понимаешь, сколько там осталось, сколько потратил. То есть теряется ценность денег. И я своих друзей, детей также я обучаю тому, что деньги надо не только уметь распределять, их надо уметь заработать. Где заработать, надо понимать с маленького возраста. Потому что куда пойти учиться? Учиться в школе плохо, гонять балду, тратить время на TikTok и игры. А в девятом классе тройки-двойки, куда поступить? Никуда. В этом году, посмотрите, какие баллы были! 400! чтобы поступить куда-то на бесплатное, и то они везде брали. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Да, умные наши дети. Вы непосредственно занимаетесь, проводите эти уроки?