Деньги надо уметь не только распределить, но и заработать – аналитик о финансовой грамотности

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Алексей Бакун, финансовый аналитик:
Как у нас было, две тысячи на смаженку. Так эти две тысячи вы держали в руках. А сейчас – карта, которой расплачиваешься, и ты даже не понимаешь, сколько там осталось, сколько потратил. То есть теряется ценность денег. И я своих друзей, детей также я обучаю тому, что деньги надо не только уметь распределять, их надо уметь заработать.
Где заработать, надо понимать с маленького возраста. Потому что куда пойти учиться? Учиться в школе плохо, гонять балду, тратить время на TikTok и игры. А в девятом классе тройки-двойки, куда поступить? Никуда. В этом году, посмотрите, какие баллы были! 400! чтобы поступить куда-то на бесплатное, и то они везде брали.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Да, умные наши дети. Вы непосредственно занимаетесь, проводите эти уроки?
Алексей Бакун, финансовый аналитик:
Да, я непосредственно занимаюсь этим, но в основном это со взрослыми людьми. Сейчас мы, конечно, сделали проект с Молодежным советом. Достаточно интересное методическое пособие будет. Я сейчас разрабатываю для младшего школьного возраста. Очень хочется, чтобы участвовали в этом и дети.
Сейчас дети становятся гораздо умнее, чем были. Потому что тот же я, вспомнить меня в 13-14 лет, мне дали эти 5 рублей, у меня задача – эти 5 рублей потратить. Неважно куда. У меня финансовая грамотность была вписаться в эти 5 рублей. Если я могу купить 10 жвачек в одном ларьке, а в другом это 9, то пойду в тот, где 10. Вот и вся моя финансовая грамотность была.
На данный момент дети, конечно, гораздо более активные. Но и что касательно тех же карт, карты привязываются ко всем приложениям. Карты привязываются к играм, к Google-аккаунтам. И когда ребенку приходит ссылка, чтобы получить подарок в игре, он в этой ссылке вводит Google-аккаунт папы и мамы, сливаются все данные, в том числе карты. У папы-мамы карты пустые, ребенок счастливый с подарком сидит.
Что делать с таким ребенком? Надо его учить, надо его предупреждать. Опасность в том, чтобы не потерять. Детей надо сейчас обучать, чтобы не потерять. А то, чтобы уже преумножить, это надо делать постепенно.
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