Азарёнок о дипмиссиях из ЕС: «Пахан или мамка приезжают, и дружной вереницей – то на суд, то под крест»

Очередной демарш западных послов в пристоличном лесу. Представители дипмиссий недружественных стран не перестают себя дискредитировать, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

А не послы бы вы? Вот так, дипломатично, помолясь, начнем.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Вот зачем нужны дипломаты? Ну, очевидно, дружить, отношения налаживать, товары предлагать. Да, лоббировать интересы своих стран, и это есть. И иногда даже шпионить помаленьку. Тоже особого секрета нет. Но вот в Венской конвенции я что-то ничего не читал про лесные променады. А все туда же. Дружно, кучкой, всем выводком. Наблюдал не раз, как это происходит. Кучкуются, топчутся, ждут главных. Главные, значит, из ЕС ці Америки. Пахан или мамка приезжают, и дружной вереницей – то на суд, то под крест.

А тут – ты дывысь – журналисты. В свободной стране, при полной свободе слова, в публичном месте, они задают вопросы. Жах які, ужас, як жыць.

– Вы должны знать!

– Так вы же возлагаете. Мне интересно, знаете ли вы тех людей, кому вы возлагаете цветы.

– Знаете…

– Представьтесь, пожалуйста, а то непонятно, с кем я разговариваю. Я белорусский журналист, меня Людмила зовут. А вы?

– Очень приятно. Я временный поверенный посольства Германии. Я здесь цветы положил, чтобы чтить память жертв сталинского террора.

– Знаете, а у нас на 9 Мая принято возлагать цветы в память огромного количества жертв фашистского террора. Вы там были?

– Знаете, я очень много здесь…