«У американцев очень многое не получается достаточно давно» – Межевич

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе « САСС уполномочен заявить ».

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

В одиночку никто сегодня не в состоянии противостоять США. Я не понимаю, почему США не устроит сегодня конфликт на Ближнем Востоке. Вопрос надо было решать с сектором Газа, иначе он будет бесконечным. Как все хорошо получилось в Нагорном Карабахе. За короткий срок решился территориальный спор.

Израильская армия – это не та армия, которая будет размазывать сопли. Она наведет тот порядок, который им нужен. Уже многие говорят о том, что сионизм равно нацизм. Да. Это не люди, это животные. Это сегодня отношение израильтян к тем, кто находится вокруг. Понятно, что Израиль готовится к очень серьезным действиям и последствиям.

Они показали, что готовы вести войну на два фронта, и Запад успешно это поддержал. Сегодня сила и инициатива на стороне Запада. Ее нужно переломить в любой ситуации. В противном случае Запад будет все эти противоречия использовать в своих интересах.