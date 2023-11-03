В МИД Беларуси вызван временный поверенный Польши

В Министерство иностранных дел сегодня, 3 ноября, был вызван временный поверенный в делах Польши в нашей стране Мартин Войцеховский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения государственной границы Беларуси воздушным судном со стороны Польши. Данный инцидент произошел 2 ноября. От официальной Варшавы потребовали проведения тщательного расследования ситуации и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в дальнейшем. Решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне.