Лукашенко о господдержке Витебской области: «Просто так ничего не дадим»

Детально разобрать ситуацию в каждом из 21 районов и выработать комплексную программу возрождения северного региона. Вот, пожалуй, главный посыл сегодняшнего серьезного и предельно откровенного разговора в Витебске. Здесь Александр Лукашенко провел совещание, посвященное вопросам устойчивого развития Витебской области. Напомним, эта важная и масштабная встреча анонсировалась на этой неделе. Ситуация в экономике – на ряде предприятий области есть серьезные проблемы. Кадровый потенциал: отток специалистов – это тревожный сигнал, за которым вероятно стоят управленческие просчеты. Критика за пробуксовку инициативы «Один район – один проект». Из всех районов Витебской области реальные результаты есть лишь в 11, а завершено всего 12 проектов. Тем временем региону оказывается значительная господдержка по разным направлениям. Соответственно, должна быть и реальная отдача. Ну и, разумеется, ситуация в агропромышленном комплексе Витебской области – все это 24 октября детально разобрали на совещании. Итак, каким должен быть реальный план развития этого региона? Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой. Нынешний губернатор Витебской области тоже решил сосредоточиться на фактах.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

4 часа меня учили, как жить. Хотелось бы отметить, вся проблема в том, что огромный рост долговой нагрузки, накопленный еще с 2010 года. На 2015 год дебюторская задолженность сельхозорганизаций выросла в 5,4 раза. Просроченная дебюторская – в 10,1 раза. Просроченные долговые обязательства по кредитам и займам — в 8,7 раз. Количество убыточных организаций увеличилось в 12 раз. И в вверенной ему области. Тем более что в промышленности с инвестициями тенденции не такие удручающие, как в АПК. Темп роста опережает среднереспубликанское значение. Да и в целом количество убыточных организаций – одно из наименьших в стране. Что касается Указа № 70, губернатор все-таки видит положительные сдвиги.

Александр Субботин:

Продолжается реализация указа №70, за время действия которого достигнута положительная динамика. Предприятиями обеспечен объем промышленного производства: рост на 24,9%, выручки на 38,6%. Выручка на одного работника на 69,1%, экспорта товаров на 42,9%. Чистая прибыль за время существования этого указа заработанная – 785 миллионов рублей. Более 400 миллионов рублей вложено в сельское хозяйство. При этом хочу отметить, что на данный момент обязательства все по указу 70 выполняются в полном объеме. Как я вам говорил, 116 миллионов рублей погашено согласно действующим графикам. Александр Григорьевич, почему мы идем на следующий указ? Поясню, что он значит. Мы считаем, что этого недостаточно. Мы хотим высвободить немножко денег, которые платим, и запустить их в новый инвестиционный цикл. Для дальнейшей модернизации и материально-технического переоснащения организаций не только переработки, но и агропромышленного комплекса. Остро стоит вопрос модернизации энергосистемы, реконструкции дорожной сети. А логистика – еще одна возможная статья роста для области. Глава государства не против поддержать, но задает вопрос – за чей счет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы правы, надо делать для Витебской области, но вы у нас и не один. Таких у нас 7 регионов, в том числе город город-герой Минск. Это вы должны понимать. Поэтому я вам сразу даю на это ответ по мостам, дорогам и прочее. Хотя мы же строим. Я вам поручал дорогу от Минска. Потому что единственный областной центр, который с Минском не связан. Ну, так как, допустим, Караев катится до Гродно из Минска: четырехполосная дорога, еду не хочу. Хорошая дорога. Или в Могилев и так далее. Поэтому я Севаку поручил еще два года тому назад, и потихоньку он там где-то двигается. Поэтому, наверное, надо ускориться. Но не забывай, что бюджет – это пирог, который делится на 7 частей. Ты как бывший вице-премьер это знаешь. Дальше. Ты хочешь вот это сделать, и план этот составил. Ну план же не проблема составить. Вот как он по стране знает, что надо где-то сделать, так ты по Витебской области. Я могу только приветствовать это делать. Но ты говоришь так, я это сделаю и в 2030 году я получу вот это, это, это, ВРП, прирост сельского хозяйства и так далее. Ты знаешь, я готов рассуждать на эту тему и предоставить вот это, что ты хочешь. Если он пропишет до 2030 года, что будет в 2026, 2027 году. Там же умные такие, вот как он. Мы в 2030 году это сделаем. В 2026 году не сделал, чуть-чуть не доделал. В 2027-м опять чуть-чуть не доделал. По чуть-чуть, по чуть-чуть вылилось это в деньгах в пару триллионов рублей. И что с него потом в 2030 году, спросишь? Поэтому правительство посчитает и внесет предложение. Но я готов рассматривать.

Александр Субботин:

У нас все есть. Александр Лукашенко:

У вас есть, я знаю, только деньги-то у меня ты просишь. Дальше. Это то, что я сейчас могу ответить. Я готов рассматривать. Я хочу, чтобы вы все услышали. Я не говорю, что я сделаю. Я готов рассматривать. Возможно, если дадут такой рост, такие темпы, Витебщина, она превзойдет Гродненскую область, наверное, по темпам. Чтобы это было, надо вкладываться. Я это понимаю. Поэтому будем это серьезно изучать. И мне кажется, вот я больше убежден, что это будет принято. Это я так думаю. Аплодисменты я уже слышал много раз. Два раза вы аплодировали и обманули. Поэтому не надо третьих. А вот что можно сделать без денег и точно не откладывая на ожидание указов, Президент прямым текстом поручил навести порядок. Дедлайн обозначен.

Александр Лукашенко:

К 7 ноября Витебская область, Александр Михайлович, там денег не надо, а просто сделать функционально то, что надо. От колхоза, предприятий до губернатора вылизано. Будешь отчитываться перед советом уже целым, куда войдут твои, рожденные в Витебской области и как рожденному тоже в Витебской области будут докладывать. Контроль будет жесточайший. Бить будут и будем нещадно, Александр Михайлович. Ну ты-спортсмен вытерпишь, я думаю. Сам виноват в этом. И Косинца будешь слушать, и Шерстнева. Лишь бы только было от этого толку. Поэтому жим будет страшнейший. Если будут приняты эти решения, это еще больше. А дальше посмотрим. Я пока не хочу говорить, оценки давать производственным объединениям, которые у нас в сельском хозяйстве созданы. Я тогда не видел в этом ничего плохого. Не вижу и сейчас. Только надо подкорректировать их под сырьевые зоны. Я даже допускаю то, вот мы тебя критикуем, что ты недозагрузил какой-то завод, какой-то комбинат недозагружен, перерабатываешь. Критикуем и будем критиковать, но цель в том, чтобы ты прирастал, чтобы сырья больше поступало до нас. Ну то, что там получилось сейчас, половину производственных мощностей пустуют, недозагружены, да? Надо их в порядок привести и готовиться принять на них завтра, послезавтра, до 2030 года продукцию. Не надо это все сливать в два каких-то там предприятия, ну если два холдинга, молочный и прочее. Иди спокойно. И поддержку вы получите, финансовую какую-то там, организационную и другую, не без этого. Только тогда, когда вы убедите или правительство, а они меня. Я тогда на это пойду. Если нет, и шага не сделаю. Почему? Я уже в грубой такой форме, то, что не должен говорить, вам сказал. Мы сегодня без Витебской области можем запросто обойтись, потому что производим в два раза больше, чем нам нужно.