От радиозавода до современного концерна – «Горизонт» празднует 85-летие

Один из флагманов отечественной промышленности, холдинг «Горизонт», отмечает свое 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти годы он прошел путь от небольшого радиозавода до современного, высокотехнологичного концерна с широким спектром продукции. И сегодня активно внедряет самые современные технологии.

За последний год было открыто три новых завода, где выпускают в том числе продукцию с искусственным интеллектом. Удалось также увеличить объемы производства в 25 раз. Среди инновационных разработок – телевизоры с диагональю 116 дюймов и весом более 100 килограммов. Белорусскую технику под маркой «Горизонт» знают в 16 государствах, включая рынки Африки и ЕАЭС. За последние годы доля поставок в эти страны выросла более чем на 40 %.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

У нас уже сверстан 2026 год. Мы в следующем году видим объемы нашего производства и экспорта более, чем 120-130 % на сверстанные заказы. То есть, исходя из всех заделов, которые мы сделали в этом году, экспорт у нас во все страны ЕАЭС, плюс в дальнее зарубежье. Очень большой рынок, мы на этом рынке заняли всего лишь около 44 %, поэтому есть еще к чему стремиться. Мы хотим получить больше 50 %.

В 2026 году холдинг намерен выпустить более четырех миллионов единиц бытовой техники. Также сейчас строится завод, который будет производить кухонные приборы.