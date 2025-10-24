Белоруска Арина Демченко стала серебряным призёром чемпионата мира по борьбе

Арина Демченко стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, на пути к титульному противостоянию одолела соперниц из Кубы, Украины и Турции. В финале землячка встречалась с победительницей Олимпийских игр в Париже и двукратной чемпионкой мира из Японии – Акари Фудзинами. Оппонентка непростая – два года назад именно она преградила путь к золоту планетарного форума еще одной нашей спортсменке Ванессе Колодинской.

К сожалению, взять реванш не удалось. Представительница Страны восходящего солнца подтвердила свой фаворитский статус и праздновала викторию. Победная серия азиатки превысила 140 схваток.

Что касается других белорусок, то Виктория Радькова не сумела выйти в дуэль за бронзу. В утренней сессии в утешительной встрече наша спортсменка уступила Каролике Пок из Венгрии. Яну Третьяк постигла неудача в четвертьфинале, Владиславу Кудин на стадию раньше, Виктория Волк оступилась в квалификации.

Кроме того, 24 октября сильнейших начали определять представители вольного стиля. Александр Гульник не смог преодолеть стартовый раунд.