Делегация Узбекистана прибыла в Витебск для проведения III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума

Визит парламентской делегации Узбекистана начался с церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу на площади Победы в Витебске. Беларусь и Узбекистан сыграли важную роль в борьбе с нацизмом. Оказавшиеся в диаметрально противоположных условиях (одна – под оккупацией, другая – в глубоком тылу), страны внесли неоценимый вклад в общую Победу.

Умида Абдуллаева, первый заместитель председателя Комитета семьи и женщин Узбекистана:

Без прошлого нет будущего. Мы должны дать дань памяти тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом.

Сегодня, 2 сентября, второй день знаний уже, а в Узбекистане первый день знаний именно сегодня. Наши дети первый день сегодня пошли в школу. Поэтому нам всем нужно мирное небо, нам всем нужна счастливая и дружная жизнь. И именно сегодняшний визит узбекской делегации в Беларусь как раз подчеркивает то, что мы все хотим, стремимся жить в мире, в добрососедстве и в наших добрых отношениях.