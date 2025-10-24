Как будет работать общественный транспорт во время республиканского субботника

Предусмотрены дополнительные рейсы на автобусных маршрутах и трамваях. Также работа некоторых городских автобусов и троллейбусов будет организована по графику буднего дня.

Что же касается столичного метрополитена: на Московской и Автозаводской линиях будет организовано движение по графику рабочей субботы с интервалом в три минуты до 10:00 и пять-шесть минут до 19:00. А на Зеленолужской линии интервал движения поездов составит порядка пяти минут до 10:00 и семи минут до 19:00.