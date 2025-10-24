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Какие продукты полезны для мозга – рассказала врач-диетолог

24 октября 2025 18:29
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Мозг – гурман. Чем лучше мы его кормим, тем лучше он работает. Поэтому диета для ума – это не один какой-то суперфуд, а общий рацион. Исследования показывают – средиземноморская диета с рыбой, овощами орехами и оливковым маслом помогает дольше сохранять ясность ума, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Какие продукты полезны для мозга – рассказала врач-диетолог-2

Анна Роенкова, врач-диетолог:
Идеальная формула уже давно известна, и новой пока не придумали. Это комбинация – белок, клетчатка, полезные жиры и сложные углеводы. Сложные углеводы – это крупы, различные варианты, цельнозерновой хлеб. Белок – это может быть и рыба, и мясо, и яйца. Клетчатка желательно, чтобы поступала из фруктов и овощей. Конечно же, жиры, чтобы поступали за счет, допустим, нерафинированных масел либо за счет орехов. Конечно же, жирные сорта рыбы.

Подробности в видео.

# Здоровое питание # Здоровье

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